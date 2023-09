Śląsk: 21-latka przewoziła 18 imigrantów z Syrii. Wpadła, bo spowodowała kolizję

W piątek Straż Graniczna i policja poinformowały, że 18 cudzoziemców w wieku 16-37 lat, w tym kobieta, zostali zatrzymani w okolicach Rajczy. Wcześniej jechali busem, który uderzył w inny samochód.

Tragiczny wypadek busa na Śląsku. Zatrzymano 18 imigrantów Fot. slaski.strazgraniczna.pl

We wtorek 19 września funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej otrzymali informację od policjantów z Rajczy (pow. żywiecki) o nielegalnych imigrantach jadących w fordzie transit. Sprawa wyszła na jaw, bo bus uderzył w tył samochodu jadącego z przodu. Kierowca forda, który doprowadził do kolizji, uciekł z miejsca zdarzenia.

Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec 18 obcokrajowców znajdujących się w busie. Wśród zatrzymanych było 17 mężczyzn w wieku od 16 do 37 lat oraz 20-letnia kobieta, poinformowali pogranicznicy.

Śląsk. 18 osób z Syrii nielegalnie wjechało do Polski

"Posiadali przy sobie jedynie potwierdzenia o pobycie obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji. Nie są to dokumenty podróży oraz nie uprawniają do legalnego pobytu na terenie Polski. Wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do pomieszczeń służbowych straży granicznej w Bielsku-Białej" – napisano w komunikacie prasowym.

17 pełnoletnim obywatelom Syrii przedstawiono zarzut przekroczenia granicy RP wbrew przepisom, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, nie posiadając przy tym dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwa.

Wszyscy zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych. Przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Poddali się karze uzgodnionej z prokuratorem z Żywca, czyli po 6 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem na 2 lata.

Na razie nie ma informacji o deportacji, ale taki wniosek został wydany w bardzo podobnej sprawie, która miała miejsce w marcu. Informowała o niej "Gazeta Wyborcza".

– W busie było 19 Syryjczyków. Nie mieli dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Polski, przebywali u nas nielegalnie – mówił cytowany przez dziennik starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału SG. Pasażerowie wyjaśniali, że chcieli się dostać na zachód Europy. Zostali umieszczeni przez Straż Graniczną w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców, co prawdopodobnie spotka także grupę z Rajczy.