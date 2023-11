Booker 2023 przyznany. Prestiżowa nagroda powędrowała do irlandzkiego pisarza

Booker uchodzi za jedną z najbardziej prestiżowych nagród literackich. W tym roku statuetkę przyznano irlandzkiemu pisarzowi i autorowi dystopijnej powieści "Pieśń proroka" – Paulowi Lynchowi. Jego dzieło porusza tematykę totalitaryzmu i bezczynności zachodnich demokracji.

Paul Lynch laureatem Bookera 2023. Za jaką książkę? Fot. Alberto Pezzali / Associated Press / East News

Paul Lynch z Nagrodą Bookera 2023

Paul Lynch to 46 letni pisarz z Limerick w Irlandii, który otrzymał nagrodę Bookera 2023 za swoją piątą powieść zatytułowaną "Prophet Song" ("Pieśń proroka"). Fabuła dystopijnej książki skupia się na losach matki czwórki dzieci, Eilish Stack, która próbuje ocalić swoją rodzinę przed władzą powoli skręcającej w stronę totalitaryzmu Republiki Irlandii.

Jak podają zagraniczne media, dzieło Lyncha stara się ukazać problemy zachodnich państw i ich obojętność wobec tragedii, jakie rozgrywają się (przykładowo) na Bliskim Wschodzie.

– W tych trudnych czasach nagrodziliśmy książkę, która ma wizję i która przypomina, że jesteśmy kimś więcej niż sobą. (...) To triumf emocjonalnego snucia historii. Orzeźwiający i niezwykle odważny" – oznajmiła przewodnicząca jury Bookera 2023, kanadyjska pisarka Esi Edugyan ("Washington Black").

W oświadczeniu Lyncha, które ukazało się na stronie Bookera, czytamy, że laureat chciał poprzez "Prophet Song" pogłębić immersję czytelnika, by "pod koniec książki nie tylko wiedział, ale i na własnej skórze odczuł problem", jakim jest tyrania.

Oprócz nagrodzonej powieści w dorobku Lyncha znalazły się takie tytuły jak "Red Sky in Morning" z 2013 roku oraz "Grace" z 2019. Irlandzki autor zajmować się również krytyką filmową dla gazety "Sunday Tribune".

Czym jest Nagroda Bookera?

The Booker Pize for Fiction to nagroda przyznawana co roku za najlepszą powieść napisaną w języku angielskim. Do 2014 roku statuetki wręczano wyłącznie obywatelom państw Wspólnoty Narodów, Irlandii i RPA, później zaś listę laureatów poszerzono też o autorów dowolnych powieści anglojęzycznych.

Proces wyboru zwycięzcy nagrody rozpoczyna się od powołania komisji doradczej, w skład której wchodzi m.in. pisarz, dwóch wydawców, agent literacki, księgarz, bibliotekarz i przewodniczący powołany przez Fundację Nagrody Bookera. Następnie komitet doradczy wybiera pięcioosobowy panel sędziowski, którego skład zmienia się co roku.

W ostatnich latach statuetka Bookera powędrowała do rąk m.in. szkocko-amerykańskiego autora Douglasa Stuarta za debiutancką powieść "Shuggie Bain" (2020 r.), południowoafrykańskiego pisarza Damona Galguta za "Obietnicę" (2021 r.), Shehana Karunatilaka ze Sri Lanki za "Siedem księzyców Maaliego Almeidy" (2022 r.).

Czytaj także: https://natemat.pl/526876,andrzej-sapkowski-szczerze-o-wiedzminie-netfliksa-nie-sluchali