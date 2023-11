D o pomysłu tego, jak go zbudować nowy rząd, przyznał się na głos Jarosław Kaczyński. To sprawiło, że nikt oficjalnie złego słowa na gabinet nie powie. Nieoficjalnie komentarzy ma być jednak mnóstwo, co oznacza, że kpina z planu Morawieckiego w siłę rośnie nie tylko w sieci, ale też w partyjnym mateczniku.





Rząd dwutygodniowy żenuje nawet w PiS. Milczą tylko z jednego powodu

Dorota Kuźnik

