Hołownia dosłownie zaorał Morawieckiego ws. ostatnich kroków rządu: "Kończ waść, wstydu oszczędź"

Szymon Hołownia przebywa w piątek w Białymstoku, gdzie zorganizował konferencję prasową. Podczas niej marszałek Sejmu w ostrych słowach podsumował ostatnie działania rządu Mateusza Morawieckiego dotyczące zerowego VAT na żywność, wakacji kredytowych i innych podnoszonych ostatnio kwestii przez PiS. – Gdzieżeście byli?! – grzmiał Hołownia.

Szymon Hołownia ostro podsumował działanie Mateusza Morawieckiego. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Na koniec swojej konferencji prasowej w Białymstoku marszałek Sejmu odniósł się do filmiku opublikowanego przez Mateusza Morawieckiego, w którym zaapelował on do Szymona Hołowni o spotkanie ws. n.in. VAT-u na żywność i wakacji kredytowych.

– Panie Marszałku - nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać – mówi w materiale Morawiecki.

Hołownia dobitnie podsumował działanie szefa ustępującego rządu.

– Uwielbiam słuchać jak pan premier niezrażony niczym: ani pogodą, ani wynikiem wyborów opowiada te same opowieści z mchu i paproci – stwierdził marszałek Sejmu i zwrócił się bezpośrednio do Mateusza Morawieckiego.

– Panie premierze Morawiecki zerowy VAT na żywność możesz zrobić jednym zarządzeniem ministra finansów. (...) Jeżeli dzisiaj pałasz tak gorącą chęcią rozwiązania tego palącego problemu dla Polaków, to dlaczego nie uwzględniłeś tego w budżecie, który złożyłeś w Sejmie? – zapytał go Hołownia.

– Ten nieudolny rząd i ten teatralny premier nie zrobił tego i nie rozwiąże tego, ale zrobi to przyszły rząd – zapowiedział marszałek Sejmu.

– Wakacje kredytowe, a gdzie wyście byli, kiedy trzeba było złożyć tę ustawę i przeprocesować ją? (...) Przypomnę, ostatnie posiedzenie Sejmu tamtej kadencji było 30 sierpnia, bo musieliście potem mieć urlop na kampanię. (...) Projekt ustawy został złożony teraz, na szybko, na ostatnią chwilę – ostro podsumował Hołownia.

Jeżeli chodzi o zamrożenie cen energii Hołownia podkreślił, że wszyscy wiedzą, "jak skuteczne są" rozwiązania PiS. – Dlatego już teraz politycy większościowej koalicji pracują nad nowymi rozwiązaniami – zadeklarował Hołownia.

– Nie będziemy ufali osobom, które zapowiadały, że mają coś zrobić, a nagle jak mają polityczny nóż na gardle to rzucili się do składania ustaw, na które nie mieli czasu, pomysłu i ochoty, kiedy władza była realnie w ich ręku. Panie premierze Morawiecki, z którym mam nadzieję się w przyszłym tygodniu spotkać. Chciałoby się powiedzieć" kończ waść, wstydu oszczędź", ale nie sądzę, żebym znalazł w panu chłonnego adresata tych słów – zaapelował.

– Oczywiście zapraszam na spotkanie, kiedy dowiemy się, czy wyklarował sie pana status, czy jest pan ustępującym premierem, kandydatem na premiera, czy już premierem, który będzie miał dwutygodniowy rząd. Wtedy porozmawiamy z otwartością (...) jak rozwiązać realnie, a nie w filmikach robionych na ostatnią chwilę tuż przed zejściem ze sceny, problemy, które nurtują Polki i Polaków – dodał marszałek Sejmu.

Kto rozmawia z kim?

Na pytanie dziennikarzy o słowa Mateusza Morawieckiego, który twierdzi, że są osoby z Trzeciej Drogi, z którymi rozmawia, marszałek Sejmu odpowiedział krótko.

– Ja nie znam nazwisk posłów, z którymi jak twierdzi pan Morawiecki rozmawia. Idę o zakład, że on także ich nie zna. Cóż można z tym więcej zrobić, jeśli ktoś przychodzi i mówi, że rozmawiał z pewnymi osobami, a one same nie wiedzą, że z nimi rozmawiano. To wymyka się kryteriom politycznego kabaretu. Nikt z nim nie rozmawia. (...) To się dzieje w jego snach, marzeniach, ten świat nie istnieje – podkreślił Hołownia.

