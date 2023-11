Zima zaskoczyła... kosiarzy. Zdjęcie z Poznania stało się hitem sieci

Agnieszka Miastowska

W ygląda na to, że hasło: "zima zaskoczyła drogowców" weszło na stałe do polskiej tradycji. Tym razem nie zaskoczyła ich jednak na drogach, lecz na trawnikach. Zdjęcie zrobione w Poznaniu obiega sieć i budzi salwy śmiechu. Widać na nim, jak pracownicy koszą trawę, za co zabrali się zaraz po tym, gdy spadł śnieg. "Zima zaskoczyła kosiarzy" – drwi internet.