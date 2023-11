Duże mrozy i jeszcze więcej śniegu. W środę zimowa pogoda da nam się we znaki

W środę w ciągu dnia czekają nas dalsze opady śniegu, a w nocy w niektórych częściach kraju – nawet kilkunastostopniowy mróz. Zima na dobre zawitała do Polski.

Prognoza pogody na środę Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Pogoda na środę 29 listopada

Poranek w środę wita nas kilkustopniowym mrozem w całym kraju, a miejscami do tego niewielkimi opadami śniegu. Dobrą wiadomością jest to, że w ciągu dnia w większości kraju będziemy mieć okazję zobaczyć słońce. Jedynie na zachodzie oraz na północnym zachodzie zachmurzenie będzie duże.

Tamtą część kraju czekają też najbardziej intensywne opady śniegu, którego przybędzie od 2 do 5 cm. Według synoptyków IMGW największy przyrost pokrywy śnieżnej czeka nas na Pomorzu, gdzie wyniesie on ok. 8 cm. Reszta Polski również może liczyć na śnieg.

Dzień upłynie w większości kraju pod znakiem mrozu. Na północnym wschodzie termometry pokażą -5°C, zaś w centrum -2°C. Na zachodzie Polski i nad morzem temperatura będzie nieco wyższa, w granicach 0-1°C. Najzimniej będzie na Podkarpaciu, gdzie temperatura w ciągu dnia wyniesie ok. -7°C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich, zaś na zachodzie – z kierunków południowych. Wysoko w górach w porywach sięgnie on 80 km/h, co powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy ze środy na czwartek miejscami możliwe będą opady śniegu, przy czym znów największe będą na Pomorzu, gdzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej ma wynieść ok. 6 cm.

Mieszkańców Suwalszczyzny i rejonów podgórskich Sudetów i Karpat czeka mróz sięgający nawet -12°C. W centrum kraju temperatura wyniesie około -6°C, zaś nad morzem -2°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i zachodzie okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni.