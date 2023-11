Popek znów zawalczy w oktagonie. Jego rywalem będzie.. otwarty neonazista

Popek zawalczy na gali Gromda 15, która odbędzie się w najbliższy piątek (1 grudnia). Jego rywalem będzie Maxime Bellamy, znany pod pseudonimem Orsu Corsu. Z ustaleń zagranicznych mediów wynika, że jest on neonazistą.

Popek znów zawalczy w oktagonie. Fot. Instagram / Gromda.tv

Popek oprócz muzycznych popisów, walczy w oktagonach. Do tej pory mierzył się z rywalami w formule MMA. Jego przeciwnikami byli: Mariusz Pudzianowski, Robert Burneika, Norman Parke, Erko Jun, czy Tomasz Oświeciński.

Branżowe serwisy przypominają, że "ostatnim przeciwnikiem 'króla Albanii' był Don Kasjo, który znokautował rapera podczas gali Prime Show MMA 4 w listopadzie 2022".

Tym razem Popek zdecydował się na udział w na gołe pięści. Już kiedyś wspomniał, że jest stworzony do tego typu starć. – Koniec laby i obijania się. Czas wrócić do korzeni i starych dobrych czasów. Czas obudzić w sobie bitnego potwora – mówił.

Nowa walka Popka

Tymczasem na profilu Gromda w mediach społecznościowych ogłoszono, że na zbliżającej się gali dojdzie do walki Popek vs Orsu Corsu. Rywal rapera to tak naprawdę Maxime Bellamy. Organizacja przedstawiła go jako niepokonanego chuligana i mistrza świata walk na gołe pięści.

"Popek vs niepokonany francuski chuligan oraz mistrz świata walk na gołe pięści! (…) Rywal Popka to nie jakiś oldboy czy medialna popierdółka. Jak wchodzić do gry to tylko na grubo" – czytamy.

Rywal Popka ma szemraną przeszłość?

Jak podaje portal streetpress.com Maxime jest "aktywnym żołnierzem armii francuskiej". "Został zaciągnięty do 1. pułku spadochroniarzy" – dodano. Ponadto wspomniano, że Orsu Corsu raz wygrał walkę na gołe pięści na "King of the Streets", powalając przeciwnika jednym ciosem.

Jednak Bellamy ma się też nie kryć ze swoimi radykalnymi przekonaniami. "Maxime Bellamy przez kilka lat należał do neonazistowskich chuliganów z Rennes" – czytamy. Od lat miał ponoć jeździć do "lasów", gdzie zbierali się zwolennicy różnych drużyn i toczyli ze sobą walki.

StreetPressowi udało się zdobyć zdjęcia pokazujące jego udział w bójkach w szeregach "Pitbulla Paris". Według dziennikarzy Maxime miał on też uczestniczyć w rozbojach ulicznych.

Bellamy w mediach społecznościowych kilka razy dał wyraz temu, że jest neonazistą, o czym wspomina także zagraniczny portal.