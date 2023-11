Nie żyje 14-latka z Andrychowa. Leżała na oczach przechodniów i nikt jej nie pomógł

Ogromna tragedia wstrząsnęła małopolskim Andrychowem. Nie żyje 14-letnia dziewczyna, która zasłabła pod jednym ze sklepów. Przez długie godziny miała leżeć na mrozie bez reakcji ze strony przechodniów.

Nie żyje 14-letnia dziewczyna z Andrychowa (woj. małopolskie) Fot. Tomasz Rytych/REPORTER

Śmierć 14-latki z Andrychowa

14-letnia Natalia z Andrychowa zaginęła we wtorek 28 listopada. Dziewczyna wyszła rano tego dnia do szkoły. Jak informuje serwis Wadowice24.pl, niedługo po opuszczeniu domu miała zadzwonić do swojego ojca z informacją, że źle się czuje. Nie potrafiła również powiedzieć, gdzie aktualnie się znajduje.

Zaniepokojony ojciec zawiadomił o wszystkim policję. Z ustaleń serwisu mamnewsa.pl wynika, że ok. godz. 13:30 policja rozesłała komunikach o poszukiwaniach dziewczyny. Po kilku minutach go wycofano.

Okazało się, że dziewczynę odnaleziono: jeden z przechodniów zauważył leżącą na ziemi nieprzytomną nastolatkę. Zaniesiono ją do ciepłego miejsca, wezwano pogotowie i policję. Stan wyziębionej dziewczyny był na tyle poważny, że została zabrana do szpitala w Prokocimiu. W środę małopolska policja poinformowała o śmierci dziewczyny.

Nagrania z monitoringu mają pokazywać, że nastolatka została znaleziona w pobliżu tablicy reklamowej jednego ze sklepów w Andrychowie. Przez kilka godzin nikt miał nie zwrócić na nią uwagi.

Jak podaje portal Wadowiceonline.pl, w miejscu znalezienia dziewczyny przez okolicznych mieszkańców zostały zapalone znicze.

Okoliczności śmierci nastolatki wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Wadowicach.