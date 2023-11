Nowe fakty ws. ataku nożownika w Kadzidle. Ujawniono wstrząsające szczegóły

W środę około południa 18-letni nożownik zaatakował trójkę uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle na Mazowszu. Młodzież została przetransportowana do pobliskiego szpitala. Ujawniono wstrząsające szczegóły z tego, jak przebiegała napaść. Głos zabrała też prokuratura.

Nowe fakty ws. ataku nożownika w Kadzidle. Głos zabrała prokuratura. Fot. Jaroslaw Sender/East News

– Podczas oględzin zabezpieczyliśmy cztery noże i prawdopodobnie jednego z nich do ataku używał sprawca – przekazała stacji RMF FM Elżbieta Łukasiewicz z ostrołęckiej prokuratury.

Atak nożownika w Kadzidle. Głos zabrała prokuratura

Jak dalej wyjaśniła radiu, "będziemy je przede wszystkim opiniować, czyli będziemy zdejmować odciski palców z tych narzędzi, które zabezpieczyliśmy i dopuszczać dowody z opinii biegłych – czy któryś z tych noży służył, mógł służyć do zadania takich ran". – Jeżeli któryś z nich służył, to z pewnością będą ślady również substancji brunatnej, jak my tak mówimy podczas oględzin, czyli krwi – wskazała w rozmowie w RMF FM.

Przypomnijmy: w środę 18-letni nożownik zaatakował trójkę uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle w woj. mazowieckim. Ranni trafili do szpitala.

Po krótkiej obławie policjantom udało się zatrzymać napastnika, który według relacji świadka wszedł do klasy w kominiarce i rękawiczkach oraz z nożem w ręku.

Redakcja Polsat News dotarła do naocznych świadków zdarzenia. Według relacji jednego z nich, uczeń "którego znał z widzenia" wyszedł do toalety. Gdy wrócił do klasy, był już ubrany w kominiarkę.

Świadkowie tragedii opowiadają o tym co, się wydarzyło

– Siedzieliśmy w sali z inną klasą, bo to były łączone zajęcia, było nas około 20 osób. W pewnym momencie jeden z uczniów, którego znałem tylko z widzenia, poszedł do łazienki. Jak wrócił, to miał już założoną kominiarkę i rękawiczki, a w ręku nóż – opisał.

Inny rozmówca Polsatu zaznaczył, że agresor zaatakował najpierw jedną dziewczynę, której zadał trzy ciosy nożem, a następnie kolejne osoby. Nie wiadomo, jak rozwinęłaby się sytuacja, gdyby świadek nie wyskoczył przez okno i nie zadzwonił po pomoc. – Wtedy wyskoczyłem przez okno i zadzwoniłem po pogotowie – relacjonował.

Jednego z uczniów transportował śmigłowiec LPR. "Tygodnik Ostrołęcki" ustalił nieoficjalnie, że jednym z rannych jest czwartoklasista.

Dwie osoby zostały zaatakowane w klasie – dziewczyna była raniona w brzuch, a 19-letni chłopak w szyję. Trzecią osobą zranił poza budynkiem szkoły. Pierwszej pomocy udzielali im strażacy z OSP Kadzidło. Na szczęście wszyscy przeżyli.