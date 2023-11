Wstrząsająca relacja świadków ataku nożownika. "Wyskoczyłem przez okno"

Kilka godzin po ataku 18-letniego nożownika w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle naoczni świadkowie opowiedzieli mediom o strasznych chwilach, które przeżyli. Z relacji rozmówcy Polsat News wynika, że napastnik poszedł najpierw do łazienki, by wrócić ubrany w kominiarkę i rękawiczki, z nożem w ręku. Uczeń zaatakował najpierw jedną dziewczynę, której zadał trzy ciosy nożem, a następnie kolejne osoby. – Wtedy wyskoczyłem przez okno i zadzwoniłem po pogotowie – opisał inny świadek.

Wstrząsająca relacja świadków ataku nożownika w szkole w Kadzidle. "Wyskoczyłem przez okno" Fot. Jaroslaw Sender/East News

W środę (29.11) około południa, 18-letni nożownik zaatakował trójkę uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle w woj. mazowieckim. Ranna młodzież została przetransportowana do pobliskiego szpitala. Po krótkiej obławie, policjantom udało się zatrzymać napastnika, który według relacji świadka wszedł do klasy w kominiarce i rękawiczkach, z nożem w ręku.

Świadkowie opisują atak nożownika w szkole w Kadzidle

Redakcja Polsat News dotarła do naocznych świadków zdarzenia. Według relacji jednego z nich, uczeń "którego znał z widzenia" wyszedł do toalety. Gdy wrócił do klasy, był już ubrany w kominiarkę.

– Siedzieliśmy w sali z inną klasą, bo to były łączone zajęcia, było nas około 20 osób. W pewnym momencie jeden z uczniów, którego znałem tylko z widzenia, poszedł do łazienki. Jak wrócił, to miał już założoną kominiarkę i rękawiczki, a w ręku nóż – opisał.

Wyskoczył przez okno i zawiadomił służby

Inny rozmówca Polsatu zaznaczył, że agresor zaatakował najpierw jedną dziewczynę, której zadał trzy ciosy nożem, a następnie kolejne osoby. Nie wiadomo, jak rozwinęłaby się sytuacja, gdyby świadek nie wyskoczył przez okno i nie zadzwonił po pomoc.

– Wtedy wyskoczyłem przez okno i zadzwoniłem po pogotowie – relacjonował.

Nożownik próbował ucieczki. Ogłoszono alarm dla ostrołęckiej policji, która szukała nastolatka z użyciem psa tropiącego. Teren szkoły otoczono radiowozami, a zapłakani uczniowie byli wyprowadzani z budynku pod nadzorem funkcjonariuszy.

Obława skończyła się przed godz. 14:00, a napastnik jest już w rękach policji. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że uczniowie zostali objęci opieką psychologa.

Ranił nożem troje uczniów

18-latkek zranił nożem trzy osoby, które zostały przewiezione do szpitala. Jednego z uczniów transportował śmigłowiec LPR. "Tygodnik Ostrołęcki" ustalił nieoficjalnie, że jednym z rannych jest czwartoklasista.

Dwie osoby zostały zaatakowane w klasie - dziewczyna była raniona w brzuch, a 19-letni chłopak w szyję. Trzecią osobą zranił poza budynkiem szkoły. Pierwszej pomocy udzielali im strażacy z OSP Kadzidło. Wszystkie osoby żyją.

– Trzy osoby zostały ranne, strażacy udzielali im pierwszej pomocy, m.in tamowali krwawienie z ran. Osoby te były przytomne, zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego – podsumował oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce bryg. Robert Chodkowski.

Póki co, nie znane są przyczyny ataku.