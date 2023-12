Kasia Latusek, która w sieci podpisuje się jako specjalistka od savoir-vivre'u, opublikowała ostatnio nowe wideo. Pokazała w nim, jak powinno się jeść rosół. Nagranie stało się viralowe w mediach społecznościowych. "Całe życie źle jadłem zupy" – czytamy w komentarzach.

Kasia Latusek uczy, jak jeść zupy. Fot. Instagram / womanity_in_wonderland

Pewnie niewielu z nas pomyślało kiedykolwiek, że ktoś powie im, że źle jedzą zupę. A jednak instrukcję tak łatwej czynności też można znaleźć w sieci. Nad tym tematem postanowiła się pochylić Kasia Latusek.

W jej bio na Instagramie czytamy, że "uczy savoir-vivre'u", jest rzeczoznawcą diamentów", "sprzedaje brylanty", "pomaga wygrać z przemocą" i "wspiera kobiety".

Jak jeść zupę? "To też całe życie robiłem źle"

W nowym wideo na swoim koncie pokazuje, jak prawidło jeść zupę.

– Nie rozpoczynamy od mieszania (...) Nie przechylamy talerza do siebie – podkreśliła na wstępie influencerka.

– Rosół i każdą zupę również zupę krem nakładamy łyżką ruchem "od siebie". Problematyczny jest często zbyt długi makaron – zwróciła uwagę, ale nie zdradziła, co w takim przypadku zrobić.

– Trzeba nakładać zupę wolno. Nie nachylamy się w kierunku talerza, siedzimy prosto i to łyżka wędruje w kierunku twarzy, a nie twarz w kierunku łyżki – instruowała.

– Nie wkładamy łyżki w całości do ust, nawet jeżeli potrafimy. Musimy ją delikatnie przechylić i wypić zupkę – tłumaczyła.

Internauci w komentarzach nie kryli rozbawienia filmem instruktażowym z jedzenia zupy. "Właśnie się dowiedziałam, że nie umiem jeść rosołu"; "Podziwiam, aczkolwiek osobiście nie będę niewolnikiem makaronu na talerzu oraz tego, jak wkładać łyżkę do ust"; "Jakbym tak jadła to ubrania do prania" – pisali.

Instrukcja, jak jeść banana. Filmik Kamińskiej-Radomskiej

Przypomnijmy, że swego czasu w sieci głośno było o wideo Ireny Kamińskiej-Radomskiej. Była mentorka "Projektu Lady" pokazywała, czego nie robić przy jedzeniu... bananów.

Przekonywała, że owoc nie powinien być spożywany bezpośrednio ze skórki. Ekspertka twierdzi, że trzeba użyć do tego noża i widelca, a nie "jeść jak małpa".

– Już wspominałam, jak nie jeść lodów... A teraz powiem, jak nie jeść banana. Otóż nie jemy go, jak małpa... Banana powinno się zjeść nożem i widelcem z talerzyka – mówi na nagraniu Irena Kamińska-Radomska, demonstrując konsumpcję owocu.

Pod postem mentorka dodała: "Oczywiście banana można też zjeść samym widelcem. W wypadku deserów ważna jest ich forma. Do niej dostosowuje się sztućce".

To wideo mocno zaskoczyło internautów, a forma jedzenia banana nie do końca spodobała się fanom ekspertki. Żartowano, że jedzenie tego owocu nożem i widelcem jest... nienormalne.

"Gdybym zobaczyła, że ktoś je banana nożem i widelcem, to bym dzwoniła po pomoc medyczną"; "Czy tego banana obrać obieraczką, czy raczej jak małpa – rękoma?"; "Myślę, że to dostatecznie obrazuje absurd tych ustaleń. Powinno to się być uprzejmym człowiekiem. A całej reszty się nie powinno"; "Nie wierzę, że te filmiki są serio. Ktoś tu nas nieźle trolluje" – czytaliśmy w sekcji komentarzy.