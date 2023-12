Dwóch policjantów w stanie krytycznym po strzelaninie. Policja pokazała wizerunek napastnika

Agnieszka Miastowska

W e Wrocławiu trwa wielka obława za mężczyzną, który postrzelił dwóch funkcjonariuszy policji. Ci trafili do szpitala i są w stanie krytycznym. Do mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego wysłano Alert RCB. Znany jest wizerunek mężczyzny i wszyscy, którzy go widzieli, powinni poinformować o tym policję.