Takich prognoz nie było już dawno. Ściana śniegu nad Polską to dopiero początek

Zima w Polsce rozgościła się już na dobre. Przynajmniej w części kraju śnieg nie odpuszcza i wygląda na to, że lepiej przyzwyczaić się do takich warunków, bo pogoda nie będzie nas rozpieszczać. IMGW wydał ostrzeżenia 3. stopnia.

Śnieżyce nad Polską. Fot. MAREK LASYK/REPORTER, wxcharts.com

Weekend pod znakiem zimna i śnieżyc – tak w skrócie wyglądają najnowsze prognozy pogody. Śnieg już wieczorem 1 grudnia zaczął sypać w niektórych częściach Polski, ale prawdziwie zimowo zrobiło się w nocy i w sobotę rano.

Jak podaje TVN Meteo, na południu opady śniegu cały czas będą intensywne, pokrywa śnieżna może wzrosnąć tam nawet o około pół metra. Widać to na mapach pogodowych od IMGW.

Już wcześniej zapowiadano, że pogoda na początku grudnia będzie prawdziwie zimowa. "Spodziewamy się intensywnych opadów śniegu, nawet ponad 30 cm, lokalnie około 40 cm za cały weekend – zwłaszcza w pasie od Małopolski po południową Lubelszczyznę. W woj. podkarpackim i małopolskim również opady marznące powodujące gołoledź" – podawał IMGW.

Gdzie spadnie najwięcej śniegu?

W związku z warunkami w Polsce synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Te najwyższe, oznaczone kolorem czerwonym, obowiązują w powiatach w Małopolsce i na Podkarpaciu. Dotyczą one intensywnych opadów śniegu.

Z najnowszych informacji wynika, że prognozowane są opady, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 40 do 55 centymetrów, wysoko w Karpatach do 65 cm.

Jaka pogoda w kolejnych dniach?

Wygląda na to, że zima zostanie z nami na dłużej. O sytuacji pogodowej mówił Tomasz Wasilewski z TVN Meteo. – Niż przesuwający się w kierunku wschodnim, przez Europę Środkową, przyniesie opady śniegu, a jednocześnie za tym niżem płynąć będzie zimne, mroźne powietrze – wyjaśniał.

Jak dodał, to oznacza umocnienie się zimy w nadchodzących dniach. – W weekend opady śniegu, później, kiedy niż odejdzie, napłynie więcej mroźne powietrza i w połowie tygodnia może być minus kilkanaście stopni – przekazał Wasilewski.

Pogoda w listopadzie dotychczas rażąco odbiega od tego, do czego się przyzwyczailiśmy. Jednak wiele osób zadaje sobie to jedno pytanie. Co ze świętami Bożego Narodzenia? Czy jest szansa, że w tym roku będą białe?

Niestety, raczej nie ma dobrych wieści. Choć to, że został do nich jeszcze prawie miesiąc, daje pewną nadzieję. O długoterminową prognozę pogody na święta poprosiliśmy Grzegorza Walijewskiego, rzecznika IMGW.

Model pogodowy IMGW wskazuje, że temperatury w dwóch ostatnich tygodniach roku będą wyższe o 2,4 - 2,7 stopni Celsjusza w stosunku do średniej wieloletniej z lat 1991-2020.