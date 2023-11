Wiemy, czy święta będą białe. Synoptyk IMGW zdradza nam, co się stanie

Pogoda w listopadzie dotychczas rażąco odbiega od tego, do czego się przyzwyczailiśmy. Jednak wiele osób zadaje sobie to jedno pytanie. Co ze świętami Bożego Narodzenia? Czy jest szansa, że w tym roku będą białe? Niestety, raczej nie ma dobrych wieści. Choć to, że został do nich jeszcze prawie miesiąc daje pewną nadzieję. O długoterminową prognozę pogody na święta poprosiliśmy Grzegorza Walijewskiego, rzecznika IMGW.

Czy jest szansa, że Święta Bożego Narodzenia będą białe? W rozmowie z naTemat tłumaczy to synoptyk IMGW. Fot. Jacek Domiński / Reporter

Czy jest szansa na to, że Święta Bożego Narodzenia będą białe w 2023 roku? – Pamiętajmy, że to jeszcze prawie miesiąc. Nie ma popularnych modeli pogodowych. Można za to skorzystać z modelu ECMFW. Nie odpowiem panu wprost, czy będą białe święta, czy też czeka nas może deszcz. Mogę za to powiedzieć, co jest bardziej prawdopodobne – mówi w rozmowie z naTemat Grzegorz Walijewski z IMGW. ECMWF podaje prognozę na pięć tygodni do przodu, ale w interwałach tygodniowych. W ten sposób możemy więc ocenić, jaki będzie tydzień, w którym przypadają święta. Z modelu ECMWF wynika, że obecny chłód utrzyma się w Polsce do 10 grudnia. – W tygodniu 11-17 grudnia sytuacja się uspokoi. Czeka nas mniej chłodnych i mroźnych dni. Natomiast w tygodniach 18-24 grudnia i 25-31 grudnia do Polski przyjdzie cieplejsze powietrze. Na tyle ciepłe, że z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, iż temperatury będą dodatnie – tłumaczy synoptyk IMGW.

Model IMGW wskazuje, że temperatury w dwóch ostatnich tygodniach roku będą wyższe o 2,4 - 2,7 stopni Celsjusza w stosunku do średniej wieloletniej z lat 1991-2020. – Temperatury maksymalne będą dodatnie w przeważającej części Polski. Tylko na krańcach południowych i wschodnich może być inaczej. Oczywiście mówimy tylko o średniej, ale raczej nie ma szans na białe święta. Jeśli będą opady, to raczej deszczu, ze względu na dodatnie temperatury – ocenia ekspert IMGW.

Szansa na śnieg wciąż jednak pozostaje – z dwóch powodów. Po pierwsze: sporo śniegu może jeszcze napadać we wcześniejszych dniach. – Na świeżą dostawę śniegu nie ma co liczyć. Ale on wciąż pada i wcale bym się nie zdziwił, gdyby pokrywa śnieżna utrzymała się aż do świąt – zaznacza Grzegorz Walijewski.

Po drugie: długoterminowe prognozy zawsze obarczone są ryzykiem i spora szansa, zwłaszcza w kapryśnym, dynamicznym polskim klimacie, że jeszcze dużo się w pogodzie przez prawie miesiąc zmieni. Pamiętać też należy o tym, że model ECMWF bada wartości tygodniowe. Teoretycznie może więc być tak, że choć ogólna aura nie będzie wskazywać na śnieg, to akurat w dni świąteczne będzie zupełnie inaczej i doczekamy się śniegu w dniach 24-26 grudnia.

Prognoza pogody na grudzień. Czy święta będą białe?

Jak już informowaliśmy w naTemat, inne długoterminowe prognozy pogody na grudzień i Święta Bożego Narodzenia przedstawiają się podobnie. Jak przewiduje serwis Fani Pogody, aktywny głęboki niż 10 grudnia miałby dotrzeć nad Bałtyk. Oznaczałoby to silny atak zimy i śnieżycę. Fani Pogody zaznaczają jednak, że to tylko prognoza i z tego powodu trudno dokładnie określić, jaką trajektorią przejdzie śnieżyca. Ogólny trend jest jednak taki, że grudzień powinien przynieść kontynuację obecnej, zimowej aury. Czytaj także: Tyle stopni pokażą termometry. To po prostu niewyobrażalne, co się stanie z pogodą Po 10 grudnia niże z zachodu powrócą nad nasz region Europy. Wtedy też spodziewany jest silny atak zimy. Z racji na to, że termin jest odległy, trudno jednak przewidzieć, gdzie śniegu będzie najwięcej.

Wstępne prognozy na święta są takie, że raczej nie będzie mrozu. Czy wobec tego oznacza to, że śniegu też nie będzie? Niekoniecznie – podają Fani Pogody. Przy zachodniej cyrkulacji powietrza sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienia się z tygodnia na tydzień. Na przykład atak zimy z początku grudnia 2022 w Polsce w żaden sposób nie przełożył się na białe święta, przyszło bowiem spore ocieplenie. Informowaliśmy też w naTemat o innych prognozach na grudzień. Najbliższe noce mogą przynieść nawet -20 stopni mrozu, wynika z różnych prognoz.