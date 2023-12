Kompletny absurd w PKP. Nagranie z pociągu wywołało burzę na TikToku

Absurd z PKP odbił się szerokim echem i tym razem nie chodzi o słynne opóźnienia pociągów po pierwszym śniegu. Jedna z pasażerek nagrała, jak wygląda recykling w pociągu. Na pierwszy rzut oka widzimy, że śmieci należy wyrzucić do pojemników: szkło lub zmieszane. Zdumiewające, co dzieje się po otworzeniu kosza.

PKP – niewiarygodne, jak wyglądał kosz w pociągu Intercity Fot. nocolachuk

Oszukany recykling w PKP

Filmik, który nagrała jedna z pasażerek pociągu PKP Intercity, doczekał się ponad 500 tys. odtworzeń. Internauci piszą o kolejnym absurdzie PKP albo oszukanym recyklingu. Dziewczyna na filmiku pokazuje mały kosz na śmieci znajdujący się przed siedzeniem pasażera.

Wydaje się, że pojemnik jest podzielony na dwa mniejsze – śmieci zmieszane oraz szkło. Gdy jednak podnosi pokrywę, okazuje się, że brak w nim przegrody i niezależnie, gdzie wrzucimy śmieci, wylądują one razem.

"Dobrze, że trafiłam do odpowiedniego" – zażartowała autorka wideo. W komentarzach na TikToku rozpętała się dyskusja. Wiele osób nie kryło zaskoczenia. "Powinny być dwa worki. Komuś się nie chciało ich założyć" – zauważył jeden z użytkowników aplikacji. "Jakaś błędna logika" – stwierdził inny. "Ważne, że wygląda" – skwitował kolejny. "Nazwa jak najbardziej trafna, zajrzała do środka i poczuła się zmieszana" – zażartował komentujący.

Oszustwo na bilet roczny w PKP

Poza absurdami należy także uważać na oszustwa związane z podróżami PKP – tutaj jednak nie można winić przewoźnika, a osoby prywatne, które zaczęły przekonywać, że za 9 zł da się kupić bilet roczny na pociąg. W ich sposób uwierzyło wiele osób.

Jak pisała nasza dziennikarka podróżnicza Małgorzata Chuchel, na grupach na Facebooku pojawili się oszuści, którzy oferują podróżnym roczne bilety na pociągi za jedyne 9 zł.

Takie działania nie są niczym innym niż próbą wyłudzenia naszych danych osobowych. Link prowadzi zwykle do formularza, który musimy nimi wypełnić, a w końcowej fazie zapłacić 9 zł za rzekomy roczny bilet, który oczywiście nigdy nie istniał i istnieć nie będzie. Niestety wiele osób złapało się na to oszustwo, ponieważ ceny biletów na pociąg są coraz wyższe. Często okazuje się, że samotna podróż samochodem do miejsca docelowego, będzie niewiele różnić się kosztami od pojedynczego biletu bez żadnej ulgi. Nic więc dziwnego, że tak niska cena biletu okazała się dla wielu tak kusząca, że zapomnieli o rozsądku.

Aby upewnić się, że promocja, którą jesteśmy zainteresowani, naprawdę ma miejsce, wystarczy wejść na stronę przewoźnika, który ją organizuje (na przykład PKP Intercity, czy też regionalnych kolei). Jeśli oferta jest prawdziwa, to z pewnością znajdziemy w witrynie informację o niej. Możemy także skontaktować się z przewoźnikiem za pomocą infolinii i zapytać o szczegóły promocji.