23-letnia studentka i modelka Sheynnis Palacios z Nikaragui została ostatnio nową Miss Universe. Teraz jednak zawisły nad nią czarne chmury. Władze jej ojczyzny oskarżają ją o zdradę. Wszystko przez zdjęcia z protestów.

Sheynnis Palacios została Miss Universe. Fot. Moises Castillo/Associated Press/East News

23-letnia Sheynnis Palacios została laureatką konkursu Miss Universe 2023. Tym samym stała się pierwszą miss, która pochodzi z Nikaragui i zarazem jedyną zwyciężczynią w historii tego wydarzenia z Ameryki Środkowej.

Modelka wygrała z 83 konkurentkami. Pokonała też Polkę Angelikę Jurkowianiec. Po jej zwycięstwie Nikaraguę ogarnęło pozytywne szaleństwo. Ludzie oczarowani sukcesem modelki wychodzili na ulice i świętowali.

Niektórzy zwracali uwagę, że Sheynnis to skromna dziewczyna, nie pochodzi z uprzywilejowanej rodziny. Może studiować dzięki ofiarności rodziców, którzy żyją ze sprzedaży buñuelos, czyli tradycyjnych ptysiów.

Nawet sam prezydent Daniel Ortega wysłał jej list z gratulacjami. Jednak kilka dni później sytuacja zupełnie się zmieniła. Palacios oskarżono o... zdradę stanu.

Miss Universe została uznana za zdrajczynię

Wszystko przez zdjęcia z 2018 roku, kiedy to w Nikaragui odbywały się protesty. Ludzie sprzeciwiali się represyjnym rządom Ortegi. Tłumiono jednak bunt obywateli w okrutny sposób, zabijając w sumie ponad 300 osób.

W ostatnim czasie władze dostrzegły, że na ujęciach z manifestacji widać 18-letnią wówczas Palacios. Ortega i jego współpracownicy momentalnie zmienili zdanie o miss. Teraz podejrzewają ją o udział w spisku i próbę obalenia rządu.

The Guardian podaje, że o cały domniemany spisek oskarżono szefową wyborów miss w Nikaragui. Karen Celebertti miała wykorzystać organizację konkursu w ojczyźnie do tego, aby zwyciężyła jej wspólniczka, a potem jeszcze po międzynarodowym zwycięstwie Sheynnis doszło ponoć do próby obalenia rządu w ich kraju.

Palacios, gdy dowiedziała się o całej sytuacji, postanowiła nie wracać do Nikaragui. W międzyczasie aresztowano Celebertti i jej rodzinę. Zagraniczne media donoszą, że Karen, jej mężowi i synowi postawiono zarzuty zaplanowania spisku i prania brudnych pieniędzy.

Władze oskarżają ich też o domniemane szerzenie fałszywych informacji na temat rządu Ortegi. Sama Palacios nie komentowała jeszcze całej sprawy. W mediach społecznościowych wciąż jednak jest aktywna.