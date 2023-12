Patrycja Markowska zaskoczyła swoich fanów najnowszą publikacją w mediach społecznościowych. Pokazała archiwalne zdjęcie swoich rodziców. Miała ku temu ważny powód.

Patrycja Markowska zwróciła się do rodziców przy ważnej okazji. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Nowy wpis Patrycji Markowskiej rozgrzał internet do czerwoności. Okazało się, że jej rodzina ma co świętować. "Dokładnie 50 lat temu ta para powiedziała sobie 'tak'. Cudownie mieć obok siebie kogoś z tej samej bajki. Złote gody… Tylko pozazdrościć" – napisała wokalistka pod zdjęciem sprzed lat.

Przypomnijmy, że Grzegorz Markowski w 2021 roku wystąpił w programie "Monika Olejnik. Otwarcie", gdzie opowiedział o swoim szczęśliwym małżeństwie z żoną Krystyną. Muzyk ujawnił, jaki jest jego sposób na to, aby relacje między partnerami układały się jak najlepiej. – Trzeba chodzić do spowiedzi. Od czasu do czasu oczyszczasz duszę z tych naszych słabości i ułomności i życie staje się bardziej kolorowe i znośne. (…) Ja myślę, że to kolorowe życie to klucz do sukcesu – wyznał.

Historia Krystyny i Grzegorza Markowskich

Markowski poznał swoją żonę, gdy miał 16 lat. On wychowywał się w szemranym środowisku, ona z kolei była baletnicą z dobrego domu. – Gdy poznałem swoją żonę, była otoczona wianuszkiem muzyków, ludzi bywałych. (...) Za domem Krysi spędzałem często szkolne przerwy, podpalałem fajki i kredą wypisywałem na nim brzydkie wyrazy, bo dom był drewniany i dobrze się kreda wciskała. Do głowy mi wtedy nie przyszło, że w marcu 1970 r. zobaczę Krysię w jedynej kawiarni w Józefowie, zakocham się, a potem w tym domu zamieszkam – powiedział piosenkarz w wywiadzie dla "Pani".

Grzegorz i Krystyna Markowscy pobrali się w 1973 roku w Józefowie. Wiele nie brakło, a ceremonia wcale by się nie odbyła. Chodziło o słabe oceny muzyka.

– Krysia powiedziała, że zerwie zaręczyny, jak ja tej matury nie uklepię. (...) To podziałało jak kubeł zimnej wody, bo zacząłem dostawać piątki. Zrobiłem maturę, poszedłem do pracy, a potem zaczęła się muzyka – wyznał Markowski w 2010 roku w rozmowie z "Vivą".

Sześć lat po ślubie na świat przyszła ich córka Patrycja. Dodajmy, że zanim Markowski związał się z Krystyną, w bardzo młodym wieku doczekał się syna Piotra. Dziś ponoć nie mają ze sobą kontaktu.