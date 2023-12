Była załamana, gdy jako nastolatka dowiedziała się, że ma dwie waginy. Teraz to jej plan na życie

Agnieszka Miastowska

B rzmi to niewiarygodnie, ale mieszkanka Australii Evelyn Miller naprawdę urodziła się z dwiema waginami. O swojej chorobie zwanej uterus didelphys nie wiedziała, aż do momentu pierwszego razu. I chociaż wtedy była załamana, to teraz na swojej przypadłości zbija fortunę. Została bowiem seksworkerką, a o swoim ciele mówi dość kontrowersyjnie: "jedna wagina dla męża, druga do pracy".