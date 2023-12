Filip Chajzer wystąpił w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Podczas rozmowy otworzył się w temacie śmierci swojego syna. Co działo się wokół pogrzebu dziecka? Prezenter przyznał, że w tamtym czasie często miał myśli samobójcze.

Filip Chajzer o śmierci dziecka. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Przypomnijmy: Filip Chajzer w 2015 roku stracił syna – Maksymiliana. Chłopiec jechał autem ze swoim dziadkiem – teściem prezentera. Doszło do tragicznego wypadku, którego 9-latek niestety nie przeżył.

Były gwiazdor TVN podczas wywiadu z Wojewódzkim i Kędzierskim wrócił wspomnieniami do tamtego wydarzenia. Przyznał, że nagonka mediów i paparazzi spowodowała, iż bał się wyjść z domu.

To był najgorszy dzień w życiu Chajzera...

Tak opisał dzień pogrzebu swojego syna. – Jedziesz na pogrzeb własnego dziecka, musisz wynająć agencję ochrony, która myli trop za fotoreporterami, którzy jadą za tobą w twoim najgorszym dniu życia, żeby cię z***ć jeszcze bardziej, niż już jesteś z***y – to jest chyba najlepszy przykład tego, co plotkarskie s***y potrafią z tobą zrobić, tam nie ma granic, niestety – ocenił.

Najgorszym momentem jego stanu psychicznego był ten, gdy "jeden z youtuberów piętnował jego afery telewizyjne", a przy tym wykorzystał... śmierć jego dziecka.

– Obudziłem się pewnego ranka i nagle dostaje w swoich social mediach w komentarzu coś, czego bardzo nie chciałem zobaczyć, czyli zdjęcie wypadku mojego syna, który zginął – powiedział.

– Robiłem wszystko przez cały ten czas, żeby od tego uciec, a ci ludzie, żeby mnie ukarać po zobaczeniu tego filmu, w którym typ oskarża mnie o rzeczy (myli mnie z jakimś Dubielem, z jakimś internautą, to się kupy nie trzymało...)... I oni mnie karzą. Mnie wtedy zmiotło z planszy – przyznał.

– To są rzeczy, na które nie zasługujesz. Nie zrobiłeś nic tak potwornego, żeby cię tak ukarano – dodał.

Dziennikarz na pytanie prowadzącego, czy da się kiedykolwiek "pozbyć myśli o stracie dziecka", odpowiedział:

– To jest coś takiego, jak w telefonie masz aplikację w tle. Czy korzystasz z tych aplikacji, czy nie, one cały czas mielą, są, zjadają baterie i to jest taka aplikacja w tle, która codziennie zżera ci baterie – obojętnie, czy jesz śniadanie, obchodzisz urodziny, jesteś na imprezie, czy kładziesz się spać, czy jesteś po prysznicu.

Na zakończenie wątku Filip Chajzer zdradził, że po stracie Maksymiliana miał bardzo często myśli samobójcze.

