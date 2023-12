Zima będzie trzymać się mocno? Na jedną rzecz trzeba szczególnie uważać

Wszyscy zastanawiają się, czy zima dalej będzie dawała nam w kość, czy też najbliższe dni przyniosą przynajmniej chwilowe ocieplenie. Niestety, synoptycy wskazują, że odwilży się nie doczekamy. Co więcej, w niektórych miejscach kraju pojawiły się alerty RCB. Niskie temperatury to jedno, szczególnie uważać będzie trzeba na gołoledź.

Prognoza pogody na początek grudnia. Wiadomo, co dalej ze śnieżycami Fot. Wojciech Olkusnik/East News/WXCHARTS

Prognoza pogody – gołoledź i alerty RCB

Pogoda zdecydowanie będzie zimowa, więc czas wyciągnąć z szafy najgrubsze kurtki, nie zapominając o czapkach i rękawiczkach. Jednak jeszcze bardziej niż na niską temperaturę należy uważać na zamarzające opady deszczu. Na zachodzie kraju może padać śnieg i deszcz ze śniegiem, lokalnie też opady marznące powodujące gołoledź. Na wschodzie możliwe będą słabe opady śniegu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla niektórych województw właśnie w związku z opadami marznącymi. W dalszym ciągu obowiązują również ostrzeżenia przed silnym mrozem w dwóch województwach kraju.

Gdzie musimy szczególnie uważać? Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują nadal w dwóch województwach: lubuskim, w powiatach: żagańskim, żarskim;

dolnośląskim, w powiatach: bolesławieckim, zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązują natomiast w województwach:

mazowieckim, w południowej części województwa; lubelskim;

Temperatura minimalna może tam spaść do nawet -17 stopni Celsjusza. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 15 do 20 kilometrów na godzinę. Alerty są ważne do wtorku do godz. 8:00.

IMGW wydał też żółte alerty, ostrzegające przed zawiejami/zamieciami śnieżnym. Obowiązują w województwach: małopolskim, w powiatach: nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

Synoptycy ostrzegają przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi spowodowanymi słabymi opadami śniegu i wiatrem wiejącym ze średnią prędkością do 25 km/h, w porywach do 55 km/h, z kierunku południowego. Alerty będą ważne do godz. 9:00 we wtorek.

Co z temperaturami?

Noc z wtorku na środę znów będzie naprawdę mroźna, szczególnie na południu oraz na wschodzie Polski i w górach. Temperatury spadną tam do -13, -10 st. C, choć lokalnie może być chłodniej (w rejonach podgórskich Karpat do -15 st. C). Pogody w środę nie będzie można określić mianem mroźnej, ale pięknej zimy. Czeka nas duże zachmurzenie, a zamiast śniegu spadnie deszcz, który w wielu miejscach kraju zamieni się w gołoledź.

Najchłodniej będzie na północnym wschodzie Polski. Termometry pokażą tam około -3 st. C. Najwyższej temperatury mogą się spodziewać mieszkańcy zachodniej części kraju, gdzie temperatura wyniesie dwa stopnie Celsjusza powyżej zera. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W nocy znowu będzie mroźno, z najniższymi temperaturami w rejonie dolin karpackich, gdzie będzie około -10 st. C.

Czwartek także będzie dniem pochmurnym i mokrym. Miejscami mogą wystąpić opady śniegu, a na zachodzie oraz nad morzem również deszczu ze śniegiem. Na południowym zachodzie Polski może pojawić się deszcz oraz marznące opady powodujące gołoledź.

Podobnie będzie w piątek – dalej pochmurnie, szczególnie na zachodzie. W ciągu dnia będą występować słabe opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, również gołoledź. Temperatura w dwa ostatnie dni roboczego tygodnia wyniesie -3 st. C