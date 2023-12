Gwiazdka One Day. Świąteczne wydarzenie dla ponad 1000 podopiecznych domów dziecka z Polski

Fundacja One Day od lat przygotuje ten jeden, magiczny dzień specjalnie dla dzieci z domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej. Energylandia będzie ich gościć w pokrytej śniegiem i tysiącem światełek krainie już po raz drugi. 15 grudnia, ponad 1000 małych, większych i całkiem dużych podopiecznych z 62 placówek z całej Polski zawita do zimowej odsłony parku – Winter Kingdom.

Fot. mat. prasowe

Dla wielu z tych dzieci Święta Bożego Narodzenia to najtrudniejsze dni w roku. Dlatego Fundacja One Day chce pokazać, że są ważne. Od lat organizując Gwiazdkę One Day, chce chodź na chwilę pomóc oderwać się od smutnych myśli. W ten dzień tworzą niezapomnianą, pełną magii, uśmiechu i niespodzianek atmosferę dla podopiecznych. To czas, w którym dzieci i młodzież mogą doświadczyć radości, spokoju, zyskać nowe przyjaźnie.

„Przez wiele lat naszym głównym celem jest wspieranie procesu usamodzielniania się podopiecznych z pieczy zastępczej. Chcemy, aby poprzez terapie, warsztaty, oraz inne projekty, takie jak One Day, poprawiali swoją pewność siebie i czuli, że są ważni oraz nie są sami. Mimo że przez wiele lat często myślą inaczej, zdajemy sobie sprawę, że przekonania można i należy zmienić. Jak głosi misja Fundacji One Day, jedno spotkanie, jedna myśl, jeden dzień może zmienić wszystko. Rozumiejąc to, pragniemy być tam dla nich w każdym kluczowym momencie”- przekonuje Monika Krzyżanowska założycielka i prezeska Fundacji One Day.

Dzięki hojności Konsorcjum Filantropijnego Omeny Mensah, które wzięło na siebie całkowity koszt dojazdu, w spotkaniu mogą wziąć udział podopieczni z 62 placówek z najodleglejszych zakątków Polski. To duża zmiana, bo w zeszłym roku Fundacja zbierała środki poprzez Tabelkę Marzeń w internecie. Udało się zapewnić dojazd wszystkim zaproszonym małym gościom, ale było bardzo nerwowo.

Jestem wzruszona nadchodzącym wydarzeniem. Dzięki zaangażowaniu Fundacji ONE DAY i wsparciu Konsorcjum, dostarczymy niezapomniane chwile radości dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wierzę, że ten dzień pokaże im, że są ważne i wspierane, tworząc niezapomniane wspomnienia – dodaje Omenaa Mensah, członkini Konsorcjum Filantropijnego oraz prezeska Omenaa Foundation.

Energylandia zaprasza swoich gości na wszystkie, ekscytujące atrakcje oraz wiele innych przygotowanych specjalnie na świąteczno-zimowy okres. Czeka już więc największy ogród świateł w Polsce, wielka, kolorowa choinka, gotowe jest też lodowisko, warsztaty zdobienia pierników i jarmark Bożonarodzeniowy.

Fundacja ONE DAY od lat pomaga usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej. Dlatego oni jako wolontariusze, będą w Energylandii pomagać Fundacji. Opowiedzą o swoich doświadczeniach, przypilnują młodszych kolegów, zaproszą do wspólnej zabawy, pomogą Świętemu Mikołajowi obdarowywać świątecznymi upominkami.

Gwiazdkę ONE DAY, w tym roku, jak i w latach poprzednich wspiera wielu artystów m.in.: Ewa Chodakowska, Mateusz Gessler, Marysia Sadowska, Karolina Pisarek, Ida Nowakowska, Grażyna Wolszczak, Barbara Kurdej-Szatan, Marta Żmuda Trzebiatowska, Maja Bohosiewicz, Julia Wieniawa, Dawid Woliński, Katarzyna Zielińska, Lidia Popiel, Marcin Cejrowski, Mateusz Hładki.

Fundacja ONE DAY pomaga w procesie usamodzielniania organizując warsztaty, kursy zawodowe, grupy terapeutyczne i pomoc psychologiczną. Stworzona przez Fundację aplikacja USAMODZIELNIENI.PL jest kompendium wiedzy pomocnym w tym trudnym procesie. W atrakcyjnej formie, z pomocą ekspertów pomaga młodym ludziom przejść całą, trudną ścieżkę do dorosłości.

Fundacja organizuje również terapeutyczne wsparcie podopiecznych 15+. Organizuje i finansuje terapie grupowe, prowadzone przez wykwalifikowanych psychoterapeutów. Projekt „Samodzielni w Terenie” to tygodniowe warsztaty wyjazdowe dedykowane najbardziej zaangażowanym podopiecznym, liderom i osobom aktywnym w innych projektach fundacji.

Dla wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć działania Fundacji, przekazanie cegiełki lub 1,5 proc. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.