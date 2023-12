Klimatyczne gastrozagłębie w świąteczno-zimowym nastroju. Kto mieszka w Warszawie, musi tu zajrzeć

Na mapie Warszawy ważnym punktem jest Centrum Praskie Koneser. To kulturalno-rozrywkowy hub w stolicy, który każdego roku jest miejscem setek wydarzeń. Ma renomę wyrobioną także wśród smakoszy. Działają tu restauracje, które czynią z tego miejsca klimatyczne gastrozagłębie, gdzie można zawsze miło spędzić czas przy stole, a zimą również na lodowisku.

Centrum Praskie Koneser przyciąga świąteczną atmosferą, atrakcjami i świetnymi restauracjami. Materiały prasowe / Centrum Praskie Koneser

Centrum Praskie Koneser nigdy nie narzeka na brak zainteresowania. Kompleks stworzony na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek "Koneser" przyciąga mieszkańców stolicy i turystów, niezależnie od pory roku. Sklepy, salony urody, muzea czy galerie sztuki w połączeniu z ofertą kulturalną (spektakle, targi, koncerty, wystawy) tworzą wyjątkowe miejsce. Obrazu całości dopełniają klimatyczne i stylowe restauracje z najróżniejszą kuchnią.

Jeszcze bardziej magicznie i ciepło (również na żołądku) czują się goście, którzy w progi Konesera wstępują pod koniec mijającego czy na początku nowego roku. W okresie przedświątecznym, świątecznym i poświątecznym praski obiekt wypełnia się świąteczno-zimowym nastrojem. Udziela się on również dbającym o strawę dla ciała lokalom, które swoją działalność gastronomiczną związały z tą właśnie unikalną, postindustrialną przestrzenią.

W te zimowe dni warto zajrzeć do królestwa żywego ognia – stworzonej przez Daniela Pawełka restauracji Koneser Grill, wyróżnionej Bib Gourmand w Przewodniku Michelin. We wnętrzach z elementami Street Artu spróbujecie wyśmienitych steków, których wyjątkowy smak to zasługa płomienia i wędzarniczego dymu. Zwieńczeniem biesiady będzie degustacja koneserskich win. Koncept sprzedaje też prezentowe vouchery na lunch lub kolację.

Comfort food w nietuzinkowym wydaniu? Jeżeli masz ochotę na tradycyjną kuchnię, z małym twistem, koniecznie musisz odwiedzić Concept Food & Wine. To idealne miejsce zarówno na spotkanie biznesowe, jak i romantyczną kolację czy obiad z przyjaciółmi. Całość dopełnia genialny design oraz przyjazna i dyskretna obsługa.

Niesamowity klimat, świetne jedzenie i doskonałe koktajle czekają na gości restauracji Setki Powodów. W świątecznym menu królują tradycyjne pierogi, czerwony barszcz, rozgrzewający bogracz w chlebie i świąteczna babka korzenna oraz gorące napoje, w tym grzańce i zimowe herbaty. Na organizację spotkań świątecznych przy dźwiękach muzyki na żywo w każdy weekend lokal przygotował specjalne dania. Wizyta w Setkach Powodów to prawdziwe doświadczenie, w którym każdy moment staje się magiczny.

Gustujecie w smakach i aromatach kuchni Dalekiego Wschodu? Centrum Praskie Koneser poleca restaurację Azia Restaurants. Trzypiętrowy lokal zabierze was w niezapomnianą, kulinarną podróż po największych przysmakach Tajlandii, Korei, Chin i Japonii. Dań przygotowanych przez kucharzy z najodleglejszych krajów Azji posmakujecie na oryginalnej azjatyckiej ceramice w orientalnych wnętrzach. Możecie tu zorganizować własne spotkanie świąteczne.

Na rozgrzewające, pełne aromatu i przypraw dania z Indii zaprasza zaś Bombaj Masala. Po uczcie z potrawami w sosach curry według oryginalnych receptur czy wypieczonymi w glinianym piecu tandoor napijecie się herbat lub koktajli z dodatkiem np. cynamonu z Madrasu. Możecie też kupić masale (mieszanki korzennych przypraw), w tym te do świątecznych wypieków, i spotkać się z bliskimi w świątecznym stylu!

Kolejny przystanek na gastronomicznej mapie celebrującego święta Konesera to L’Osteria, lokal serwujący oryginalne włoskie jedzenie we wnętrzach oddających klimat Bella Italia. Zimą możecie się tu ogrzać przy herbacie, dzielić z bliskimi przyjemnie dużą pizzą, rozkoszować czekoladą wypływającą ze słodkiego sufletu, a wszystko to w blasku świec i świątecznych dekoracji oraz przy fantastycznej muzyce.

A może macie nowatorskie podejście do jedzenia? Modne nowości w zielonej oazie pełnej roślin ma do zaoferowania restauracja ORZO. Jej kulinarne "wynalazki" to m.in. fioletowa pizza! W menu roi się od past, mięs, burgerów i sałatek. Największych zmarzluchów rozgrzeją tu domowe napary. Wypełniona zielenią enklawa oferuje również specjalne menu wigilijne, dzięki któremu przedświąteczne spotkanie będzie miało niezapomniany klimat.

Niepowtarzalną, luźną atmosferę i oryginalny loftowy styl znajdziecie w restauracji Spółdzielnia. Popisowym daniem w specjalnej ofercie wigilijnej lokalu z kuchnią europejską i amerykańską są pasztet z czerwonej soczewicy z musem z żurawiny, a zawsze warto spróbować łososia w Bourbonie. Restauracja przyjmuje rezerwacje na spotkania wigilijne i sprzedaje bony prezentowe. Możecie tu śmiało przyjść też ze swoimi zwierzakami!

Tych, którzy zechcą rozruszać się po zjedzonych piernikach i innych przysmakach, Centrum Praskie Koneser zaprasza na spacer pośród zrewitalizowanych budynków dawnej fabryki z XIX wieku lub na najbardziej klimatyczne lodowisko na mapie Warszawy – "Praską Ślizgawkę Konesera". Od 2 grudnia zimowa atrakcja Konesera jest dostępna dla wszystkich miłośników piruetów od rana do późnego wieczora (08.45-22.00).

Wstęp na lodowisko kosztuje jedynie 10 zł (jedna sesja zabaw na lodzie trwa 75 minut). Tyle samo wynosi koszt wypożyczenia łyżew. W sumie to tylko 20 zł od jednej osoby. Dla klientów Konesera na Pradze-Północ przygotowano jednak ofertę specjalną. Każdy/a, kto przy wejściu na lodowisko okaże paragon na minimum 30 złotych z bieżącego dnia, będzie mógł/a skorzystać zarówno ze ślizgawki, jak i wypożyczalni bezpłatnie!

Przewodnik po wszystkich restauracjach i barach z kuchnią z całego świata, mieszczących się w Centrum Praskim Koneser, znajdziecie na specjalnej stronie "Koneser smakuje". Każdy opis lokalu zawiera dostępne do pobrania menu, godziny otwarcia, rodzaj kuchni i charakter miejsca, dane kontaktowe oraz linki do profili w social mediach. A po więcej informacji o zimowych eventach w Centrum Praskim Koneser udajcie się na oficjalną stronę tego miejsca – koneser.eu.