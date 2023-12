Wojownicy Maryi znów wyjdą na ulice. "Rzeczywistością może stać się masowe zabijanie"

redakcja naTemat

W ojownicy Maryi zapowiedzieli, że po raz kolejny wyjdą na ulice i to nie tylko Warszawy. Pojawią się bowiem w wielu innych miastach w Polsce. Wiadomo, co dokładnie mają w planach i do czego będą nawoływać.