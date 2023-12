L ear był odpowiedzialny za powstanie takich seriali jak "Good Times", "The Jeffersons" oraz "All in the Family". W swoich produkcjach nie bał się poruszać takich tematów jak polityka, rasizm, aborcja, orientacja seksualna czy wojna w Wietnamie. Był też autorem scenariuszy do filmów "Stań przy mnie" (1986) i "Narzeczona dla księcia" (1987).





Nie żyje Norman Lear. Twórca kultowych seriali telewizyjnych miał 101 lat

Paweł Mączewski

