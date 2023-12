TVP żegna "Chmurkę", lawina komentarzy. "Na prognozę Pani Elżbiety czekało się z utęsknieniem"

Odeszła Elżbieta Sommer, znana i lubiana prezenterka pogody Telewizji Polskiej, zwana przez widzów "Chmurką". Prowadziła prognozę pogody wspólnie z Czesławem Nowickim, znanym jako "Wicherek". Zmarła 7 grudnia 2023 roku, mając 87 lat. Telewizja Polska pożegnała ją na swoim profilu na Facebooku, gdzie w sekcji komentarzy zgromadziło się wiele wzruszających wpisów.

Nie żyje Elżbieta Sommer. Tak TVP pożegnało legendarną "Chmurkę" Fot. TVP1

Nie żyje Elżbieta Sommer. Tak TVP pożegnało legendarną "Chmurkę"

"Nie żyje słynna pogodynka Elżbieta Sommer. Przez dziesięciolecia związana z TVP. Miała 87 lat. #BądźmyRazem i pamiętajmy" – tak w czwartkowy wieczór (7 grudnia) pożegnano słynną prezenterkę na oficjalnym profilu publicznego nadawcy na Facebooku.

Kilka godzin wcześniej o jej śmierci poinformował jako pierwszy jej zięć Jerzy Kozak. "Dziś rano zmarła moja teściowa, telewizyjna Chmurka Elżbieta Sommer" – przekazał w mediach społecznościowych.

Elżbieta Sommer uznawana była za ikonę telewizji, słynąc z profesjonalizmu i fachowej wiedzy. Była uosobieniem ideału dla młodych prezenterów prognozy pogody. W swoich telewizyjnych wystąpieniach kładła nacisk na merytoryczność, podkreślając, że jest przede wszystkim meteorologiem, a dopiero potem prezenterką pogody. Tę zasadę stosowała niezmiennie przez 40 lat swojej kariery.

Nic dziwnego, że pod postem TVP posypała się lawina komentarzy, w których Polki i Polacy oddali jej hołd.

"Pogodynka mojego dzieciństwa"; "Ikona stylu i elegancji"; "Wicherek i Chmurka. To czasy mojego dzieciństwa"; "Dobrze pamiętam... uosobienie spokoju i dobrych manier"; "Jako jedna z nielicznych pogodynek miała wiedzę merytoryczną i odpowiednie wykształcenie. Zawsze doskonale przygotowana do programu. Wiedziała, o czym mówiła"; "Odeszła kolejna ikona naszego pokolenia. Na prognozę pogody Pani Elżbiety czekało się z utęsknieniem" – pisano.

Elżbieta Sommer rozpoczęła swoją karierę w Telewizji Polskiej w 1957 roku, mając zaledwie 20 lat i doświadczenie pracy jako inspektorka w Dowództwie Wojsk Lotniczych, gdzie, jak sama później wspominała, jej zadaniem było liczenie karabinów przeciwlotniczych.

W 1963 roku Sommer zaczęła prowadzić prognozę pogody, równocześnie studiując na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Poznańskiego. Współpracowała również z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, dzięki czemu posiadała fachową wiedzę.

Jej kolega z pracy, Wicherek - Czesław Nowicki, prawnik z wykształcenia i prezenter pogody z przypadku, zaczął obawiać się o swoje miejsce z powodu jej kompetencji i uroku.

Napięcie między Sommer, a Wicherkem wzrastało. Elegancka Elżbieta nie przepadała za jego showmańskim stylem prowadzenia programu, opartym na humorze i niekonwencjonalnych metodach, takich jak konsultacje z góralami. Uważała, że zmienił ważny serwis w "magazyn osobliwości". Z kolei Wicherek zarzucał jej zbytnią sztywność i brak lekkości.

– Wicherek mnie tępił, aż doszedł do wniosku, że ja mu nie zagrażam. Jestem kobietą i zapowiadam pogodę w swoim stylu. Pod koniec nawet się zaprzyjaźniliśmy – mówiła po latach Sommer.

W 1972 roku Wicherek odszedł z TVP w tajemniczych okolicznościach, co wywołało plotki, że Sommer doprowadziła do jego odejścia, chcąc być jedyną gwiazdą prognozy pogody. – Wiele bzdur na swój temat słyszałam i przeczytałam – wspominała "Chmurka".

Sommer pracowała w Telewizji Polskiej przez 40 lat, a w lipcu 2004 roku przeszła na emeryturę. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za swoją działalność telewizyjną. Po przejściu na emeryturę wycofała się z życia publicznego.

W jednej z ostatnich rozmów z mediami z 2011 roku w surowo wypowiedziała się o współczesnych pogodynkach.

– Obecnie pogodynki słabo znają się na tym, co robią. Poza urodą nie mają często nic, czym mogłyby zainteresować widza (…). Nie są zbyt inteligentne, a przede wszystkim nie mają wiedzy o meteorologii, a to przecież podstawa w tym zawodzie. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Głupi uśmieszek nie zatuszuje braku wiedzy – powiedziała gorzko w wywiadzie, który cytowała Plejada.

