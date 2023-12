Pogodynka TVP Elżbieta Sommer, szerzej znana jako "pani chmurka" nie żyje. O jej śmierci poinformował w czwartek (7 grudnia) jej zięć Jerzy Kozak. "Dziś rano zmarła moja teściowa, telewizyjna Chmurka Elżbieta Sommer" – napisał w mediach społecznościowych.

Elżbieta Sommer nie żyje. Legendarna pogodynka TVP miała 87 lat

7 grudnia w godzinach popołudniowych pojawiła się informacja o śmierci Elżbiety Sommer. "Pani Chmurka", którą doskonale kojarzy starsze pokolenie Polaków, miała 87 lat.

Elżbieta Sommer przyszła na świat w 1936 roku. Rozpoczęła swoją karierę w Telewizji Polskiej w 1957 roku. Miała wówczas 21 lat. Przed dołączeniem do TVP pracowała jako inspektor w Dowództwie Wojsk Lotniczych, gdzie, jak wyznała w wywiadzie dla Retro TVP, zajmowała się "liczeniem karabinów przeciwlotniczych".

Sommer miała również doświadczenie w pracy w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chociaż dołączyła do TVP już w 1957 roku, to prezentację prognozy pogody rozpoczęła dopiero w 1963 roku. Na początku współpracowała z Czesławem Nowickim, znanym jako "Wicherek", a z czasem przejęła po nim rolę głównej pogodynki.

Dzięki swojemu urokowi, profesjonalizmowi i solidnemu wykształceniu, Sommer szybko zdobyła uznanie i sympatię widzów, którzy zaczęli nazywać ją "Chmurką".

Prawie dwie dekady temu Sommer podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. W Telewizji Polskiej pojawiała się ponad 40 lat, ale po 2004 roku zniknęła z mediów. Niechętnie udzielała też wywiadów.

W jednej z ostatnich rozmów z mediami z 2011 roku w surowo wypowiedziała się o współczesnych pogodynkach.

– Obecnie pogodynki słabo znają się na tym, co robią. Poza urodą nie mają często nic, czym mogłyby zainteresować widza (…). Nie są zbyt inteligentne, a przede wszystkim nie mają wiedzy o meteorologii, a to przecież podstawa w tym zawodzie. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Głupi uśmieszek nie zatuszuje braku wiedzy – powiedziała gorzko w rozmowie, którą przytoczyła Plejada.