Można powiedzieć, że Książulo i jego kumpel Wojtek w ostatnich miesiącach na YouTube zagarnęli segment kulinarny dla siebie. Panowie jeżdżą po Polsce i testują różne lokale i dania. Pod lupę biorą np. bary mleczne, fast foody, ale też knajpy gwiazd takich jak Magda Gessler. 7 grudnia ukazał się filmik pt. "PODŁE i DROGIE JEDZENIE czyli JARMARK BOŻONARODZENIOWY #2". Youtuber przy tej okazji zarządził fajną akcję. Chce wykazać się charytatywnie przed świętami.

Książulo odwiedził jarmark w Toruniu. Przeleje 10 tys. zł na szczytny cel? Fot. YouTube.com / @KSIĄŻULO

Książulo odwiedził jarmark w Toruniu. Przeleje 10 tys. zł na szczytny cel, ale jest warunek

Wśród polskich youtuberów wielu specjalizuje się w recenzowaniu restauracji, ale Książulo wyraźnie wyróżnia się w tej dziedzinie. Ostatnio zrobiło się o nim szczególnie głośno, bo pomógł warszawskiej cukierni zażegnać kryzys. Polecił ich wyśmienite rurki z kremem.

Niedawno też zamówił jedzenie z restauracji Magdy Gessler i podzielił się opinią. Odwiedził też polecane przez widzów bary mleczne w Gdańsku i zawitał na tamtejszy jarmark. 7 grudnia pokazał filmik też z jarmarku, ale tym razem z Torunia.

"HO HO HO! Nowy jarmark. Z racji tego, że mamy okres świąteczny to zróbmy coś fajnego! 50 tysięcy łapek w górę pod tym filmem (na YT) w 24h równa się 10 tys. złotych ode mnie na szczytny cel, który wybierzemy wspólnie u mnie na Insta. Macie czas do jutra (8.12) do godz. 18:30" – napisał Książulo, który wiedzie ostatnio prym wśród polskich twórców na YouTube.

Internauci stwierdzili, że to genialny pomysł. Ocenili, że z łatwością zdobędzie wskazaną ilość polubień pod tym materiałem. Na pięć godzin przed końcem terminu jest już 40 tys.

"Proponuję schronisko dla zwierząt"; "Jesteś Gość!"; "Może zróbcie coś dla dzieciaków z domu dziecka w te święta"; "Te 10k mógłbyś przeznaczyć na ciuchy czy jedzenie dla bezdomnych"; "Szacuneczek, coś od serca, aż miło patrzeć!"; "Dobre chłopaki jesteście" – podkreślili followersi.

W Toruniu Książulo z Wojtkiem skosztowali oczywiście oscypka z grilla z żurawiną, który jest typową przekąską w budkach z jedzeniem. Za sztukę dali 5 złotych.

Potem przetestowali zapiekankę z pieczarkami i serem, która kosztowała bagatela - 30 złotych. Smak nie był rewelacyjny. Nie pasował im keczup. – Dziwnie to smakuje, jakąś taką wegetą pojeżdża mi – powiedział youtuber.

Kupili też popcorn za 10 złotych, którego było dość mało. Nie był ciepły ani specjalnie smaczny. – Mi odjęło trochę mowę – stwierdził Książulo.

Panowie zamówili też hot-doga z dodatkami. Powinni zapłacić 13 złotych, ale pan zrobił im rabat i za dyszkę dał im opcję premium - czyli z piklami i smażoną cebulką. – Bułeczka jest mięciutka. Robiona na parze tak jak w Ikei – ocenił. Książulo porównał smak hot-doga do tych, które lubił jeść w dzieciństwie nad morzem.

Wojtek zaś nie był zachwycony opcją tego, że na jarmarku bożonarodzeniowym w Polsce są amerykańskie przysmaki. – Bardziej chciałbym pieroga zjeść, barszczem zapić, oscypka – wyjaśnił.

Książulo zakupił więc pierogi. One okazały się kompletną klapą. – Ohydne są –powiedział youtuber, zaznaczając, że są suche, tłuste, spieczone, a farsz mięsny jest fatalny. Panowie zachwycali się zaś bigosem. – Mega kwaśny, super, jak mojej babci, naprawdę – recenzowali. Testowana była też kiełbasa z grilla oraz deser - kołacz.