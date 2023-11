Youtuber Książulo pomógł 40-letniej cukierni. Teraz po rurki z kremem ustawiają się kolejki

Właściciele cukierni w stolicy dostrzegli spadek odwiedzin klientów. Wszystko zmieniło się, kiedy popularny youtuber Książulo włączył się w promocję lokalu, który serwuje pyszne rurki z bitą śmietaną. Po emisji jego wideo zainteresowanie cukiernią znacznie wzrosło. Wiemy, gdzie mieści się wspomniana cukiernia.

Youtuber Książulo pomógł cukierni. Gdzie zjeść pyszne rurki z kremem? Fot. YouTube.com / @KSIĄŻULO

Youtuber Książulo pomógł cukierni. Gdzie zjeść pyszne rurki z kremem?

Książulo zdobył uznanie w internecie dzięki filmom recenzującym ofertę polskich fast foodów, wśród których dominują kebaby, burgery i pizzerie.

Niedawno, na prośbę swoich fanów zainspirowanych profilem "Dziadkowie Biznesu" na Instagramie, odwiedził warszawską cukiernię świętującą wkrótce 40 lat istnienia. Jest ona znana z tradycyjnie wypiekanych rurek z kremem.

Zachęceni przez swoich fanów, Książulo wraz z Wojtkiem odwiedzili cukiernię mieszczącą się pod adresem Wolska 50A w Warszawie. Właściciel, Pan Marek, od prawie czterech dekad osobiście przygotowuje składniki do swoich słynnych rurek z bitą śmietaną, robiąc je bezpośrednio przed klientami. Cena tego smakołyku to jedyne 4,50 zł.

– Rurki z kremem. 39 lat tradycji. Lud chce, żebyśmy tam poszli, żebyśmy to zjedli i żebyśmy to lekko podpromowali – powiedział do kumpla.

– Rureczka chrupiąca, świeżutka, dużo śmietany w środku i nie jest to aż takie słodkie, jak myślałem, że będzie – ocenił Książulo, kosztując przysmaku. Nie poprzestał na jednej rurce. Finalnie zakupił 100 sztuk, które potem rozdał przechodniom.

Wizyta ta była jak znakomity prezent jubileuszowy dla właścicieli lokalu, którzy ostatnio borykali się z kryzysem. Pan Marek wyznał, że zwłaszcza w grudniu ruch jest kiepski.

Efekty odwiedzin i recenzji Książula są imponujące – wideo z cukierni osiągnęło ponad 3 miliony wyświetleń na TikToku i pół miliona na YouTube, przynosząc cukierni nie tylko rozgłos, ale i wzrost sprzedaży.

Po analizie danych z oglądalności swojego wideo youtuber zdecydował się weryfikować skuteczność strategii, którą zasugerowali mu użytkownicy internetu. Odwiedził cukiernię jeszcze raz. Książulo zobaczył na własne oczy, że właściciel cukierni ma teraz pełne ręce roboty, z czego oczywiście bardzo się cieszy.

"To, co się dzieje, to jest jakieś szaleństwo! Pan Marek zwołał do pomocy całą rodzinę, kolejka zasłania już inne sklepy, tata piecze dzisiaj drugi raz. Nie da się opisać słowami, jak bardzo jesteśmy wam wdzięczni. Dziękujemy z całego serduszka" – przekazała osoba z rodziny współpracownika właściciela lokalu.

Pod filmem mnóstwo internautów pochwaliło youtubera za inicjatywę. "Narobiliście mi takiego smaka, że chyba specjalnie pojadę do Warszawy po te rurki"; "Coś pięknego po prostu. Więcej takich youtuberów, więcej takich miejsc!"; "Lokal odwiedzam od dzieciaka, zawsze pyszne rurki. Szacun za robotę, za wsparcie pracy tego Pana, bo serio mają te rurki ogromny potencjał, lecz przez pandemię bardzo pogorszył mu się biznes."; "Wielki szacun za taką postawę!" – komentowano.

Warto nadmienić, że podobne wydarzenie rozegrało się w 2020 roku, kiedy to kultowa cukiernia "Rurki z Wiatraka" z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją stanęła w obliczu kryzysu i została ocalona dzięki interwencji internautów.