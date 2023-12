Kuba Wojewódzki zaskoczył swoich fanów nową publikacją w mediach społecznościowych. Wrzucił archiwalne zdjęcie ze swoją byłą partnerką Anną Muchą. W komentarzach wspomniano o "parze prezydenckiej" i "Agacie Dudzie".

Wojewódzki wspomniał o swojej eks partnerce. Fot. tvn

Wojewódzki wrócił wspomnieniami do dawnych lat. W najnowszym poście na Instagramie dodał zdjęcie, na którym widać go z Anną Muchą. "Diabeł nie ubierał się u Prady…" – napisał.

Po strojach i wyglądzie aktorki oraz dziennikarza widać, że fotografia może pochodzić z początku wieku. W sekcji komentarzy od razu pojawiło się wiele reakcji fanów.

"Pani Ania jest diabelnie piękna i mądra, a Pan Jakub diabelnie inteligentny i przystojny, więc jedyne co tu by mógł Diabeł robić, to buty czyścić"; "Na głowie modern talking, obok chery lady"; "Oba diabły nie ubierały się u Prady" – czytamy.

Wojewódzki lubi wdawać się w słowne potyczki z internautami. Tak było i tym razem, gdy jeden z nich zapytał: "Dlaczego to nie jest para prezydencka?". "Bo Ania nie umie się tak uczesać…" – odpisał dziennikarz, nawiązując do fryzury pierwszej damy, o której w ostatnim czasie głośno w mediach.

Fryzurę Agaty Dudy komentował w listopadzie stylista fryzur Michał Musiał. Stwierdził, że włosy małżonki prezydenta "są tak mocno zalakierowane, że nie ruszy ich nawet tornado".

Związek Wojewódzkiego i Muchy

Choć Kuba Wojewódzki od lat lansuje się na kobieciarza, gustującego w znacznie młodszych paniach, to tak naprawdę nie ma wielu dłuższych związków na swoim koncie. Tym pierwszym, który stał się dość medialny i przetrwał cztery lata był ten z gwiazdą serialu "M jak miłość", Anną Muchą.

Mucha i Wojewódzki zaczęli się ze sobą spotykać w 2003 roku. O ich związku huczały media w całej Polsce. On miał wówczas 40 lat, a ona była od niego młodsza o 17. Pomimo sporej różnicy wieku udało im się stworzyć jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Dziennikarz cenił w ukochanej dojrzałość emocjonalną. Połączyła ich m.in. miłość do samochodów terenowych oraz podobne poczucie humoru.

Ich związek nie przetrwał próby czasu. Podjęli decyzję o jego zakończeniu w 2007 roku. Potem zaczęli układać swoje życie na nowo, u boku nowych partnerów. Do dzisiaj jednak byli kochankowie mają pokojowe i przyjacielskiej stosunki.