Leszek Możdżer pobity na koncercie Kombi. Poszło o wygląd muzyka

Muzyk zarapował u Wojewódzkiego. • Fot. Facebook/ Kuba Wojewódzki

Bartosz Świderski

L





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

eszek Możdżer opowiedział u Kuby Wojewódzkiego o sytuacji, jaka mu się przytrafiła podczas koncertu zespołu Kombi. Agresorom poszło o wygląd muzyka. Kompozytor przyznał, że wydarzenie to po części go ukształtowało.Muzyk zdradził, że został pobity podczas jednego z koncertów Kombi . – Wyglądałem jak… Sam bym się chyba wtedy pobił. (…) Jakie masz wyjście? Szukać w tym głębszego, duchowego sensu, który cię wydźwignie na wyższy poziom rozumienia rzeczywistości. To jest jedyne wyjście, bo oczywiście możesz sobie walnąć samobója, albo leżeć "o, jestem bidulka" – powiedział.– To na pewno była przysługa. Jak człowiek jest ściśnięty, to później, jak zerwiesz blokadę, to on jakby eksploduje – wyznał. Pod koniec wywiadu Możdżer zaczął rapować. – Grupa ludzi uderzyła mi w główkę, a ja wobec tego bracie nagram Ci solówkę – śpiewał.Przypomnijmy, że Leszek Możdżer jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i uchodzi za jednego z bardziej znanych polskich pianistów jazzowych.