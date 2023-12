Znany polski raper wyszedł z więzienia. Dotąd nie przyznał się do winy

Bonus RPK (tak naprawdę Oliwier R.) został zatrzymany przez policję w marcu 2015 roku. Oskarżono go o handel narkotykami. W 2019 roku raper został prawomocnie skazany na 5,5 roku pozbawienia wolności oraz około 500 tysięcy złotych grzywny. Oskarżony nigdy nie przyznał się do winy. Teraz udostępnił w internecie zdjęcie ze swoją partnerką i dopiskiem "Znowu razem".

Bonus RPK od dwóch dni udostępnia w sieci zdjęcia ze swoimi bliskimi. Pierwsze pojawiło się wczoraj (15 grudnia), gdy na jego Instagram trafiła fotografia z jego partnerką i z dopiskiem "Znowu razem".

Teraz na jego mediach społecznościowych można znaleźć kolejne zdjęcie, zrobione także z jego synem, który pod nieobecność ojca sam zaczął rapować i do sieci trafił właśnie jego singiel... o Świętym Mikołaju.

Jak zauważają muzyczne media, do zakończenia pełnego wyroku Bonusa brakuje jeszcze trochę czasu – więzienie powinien opuścić dopiero w sierpniu 2024 roku.

"Raper opuścił zakład karny prawdopodobnie na razie tylko na chwilę. Możemy się domyślać, że otrzymał świąteczną przepustkę, by spędzić kilka najbliższych dni z bliskimi" – pisze serwis Glamrap.pl.

Wiadomość o wyjściu (nawet tymczasowym) na wolność Bonusa RPK spotkała się z radością polskiej rap sceny. "Witamy po drugiej stronie mordo" – napisał pod zdjęciem na Instagramie Kubańczyk.

Emotikonki płomieni oraz dłoni złożonych w geście modlitwy udostępnili Wojtek Sokół oraz Bedoes.

Skazanie rapera od początku budziło spore kontrowersje. "Kluczowym elementem, na którym oparto proces, były zeznania tak zwanego małego świadka koronnego. Według artysty świadek ten był niewiarygodny i jego zeznania nie miały pokrycia w rzeczywistości" – czytamy na stronie Goingapp.pl.

– Nic nie znaleziono, bo ciężko znaleźć narkotyki, które zostały skonsumowane – mówił w 2018 roku przedstawiciel prokuratury w rozmowie z naTemat. – Kilka osób złożyło zeznania, w których mówili o obrocie narkotykami przez pana R. To nie jest tak, że pogrążyła go jedna osoba. Wyrok sądu praktycznie w całości pokrywał się z karą z aktu oskarżenia. Panu R. groziło do 15 lat więzienia. Dostał pięć i pół roku – dodał.

Po ogłoszeniu wyroku skazującego w maju 2019 roku jedną z osób krytycznie komentujących sprawę był polski raper Ten Typ Mes.

Niestety, polski wymiar sprawiedliwości skazał 11 osób na wieloletnie więzienie jedynie na podstawie zeznań tzw. małego świadka koronnego, czyli w tym przypadku przestępcy, który pomówił łącznie pewnie z kilkadziesiąt osób, dlatego, żeby samemu uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Trudno w takiej sytuacji nie mieć poczucia, że polskie państwo zawiodło. I to bardzo. I to nie raz. Polski wymiar sprawiedliwości jawi się dziś jak ten biedny wypłowiały orzeł w godle umieszczony na sali sądowej. Zniszczony, w taniej ramce, na marnym papierze, bez żadnej szybki. Za to ze sprawnymi, nowoczesnymi kamerami pod sobą. Ten Typ Mes Komentarz rapera w mediach społecznościowych na temat wyroku, jaki zapadł w sprawie Bonusa RPK.

W kwietniu 2023 roku do sieci trafił utwór "Uwolnić Bonusa" pojawia się starszy syn. Pisaliśmy wtedy o tym, jak dziecko artysty w projekcie "Ciemna Strefa" rapuje o rzekomej niesprawiedliwości kary, jaką usłyszał jego ojciec.

Joanna Stawczyk, autorka naTemat, zauważyła wtedy, że decyzja o zaangażowaniu młodzieńca w produkcję utworu podzieliła internautów.

