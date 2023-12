"Bardzo smutna wiadomość, zmarł Colin Burgess. Był naszym pierwszym perkusistą i bardzo szanowanym muzykiem. Wiążą się z nim miłe wspomnienia. Rockuj w pokoju, Colin" – taki wpis pojawił się na oficjalnym koncie zespołu AC/DC na Instagramie. Muzyk zmarł w sobotę, 16 grudnia. Miał 77 lat. Przyczyna śmierci nie została podana.

Colin Burgess podczas jednego z wywiadów tłumaczył, że muzyka jest jego całym życiem. Fot. YouTube/camilla calliecoster

Burgess pochodził z Sydney, urodził się w 1946 roku. Do AC/DC dołączył w 1973 roku, był pierwszym perkusistą formacji, grali ze sobą niecały rok. Został z niego wyrzucony za rzekome pijaństwo na scenie i niewłaściwe zachowanie wobec pozostałych członków kapeli.

Burgess wrócił jeszcze na chwilę do AC/DC w 1975 roku.

Można go usłyszeć m.in. w debiutanckim singlu "Can I Sit Next to You, Girl", gdy wokalistą zespołu był jeszcze Dave Evans.

Wcześniej Burgess udzielał się w kilku innych muzycznych projektach (m.in. The Masters Apprentices, His Majesty oraz Dead Singer Band).

Pomimo krótkiego stażu w AC/DC członkowie legendarnego zespołu oddali cześć dawnemu koledze w jednym z wpisów na Instagramie.

W jednym ze swoich późniejszych wywiadów Burgess wyznał, że muzyka zawsze była dla niego całym życiem, tym, co płynie w jego żyłach. – Bez muzyki nie ma niczego innego – tłumaczył muzyk.

Burgess wspominał też, że w czasach szkolnych każdego dnia trafiał do tzw. kozy (chodzi o formę kary, np. przymusowy pobyt w świetlicy szkolnej za niegrzeczne zachowanie), gdzie przypadkiem znajdował się zestaw perkusji.

Oczywiście przyszły członek AC/DC ochoczo z niego korzystał i trenował swoje umiejętności.

