Co dalej z "Kabaretem na żywo"? Górski wprost, w której telewizji chciałby pracować

Jak podają wirtualnemedia.pl, twórcy programu "Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni" po zakończeniu współpracy z Polsatem "prowadzą rozmowy z konkurencyjnymi stacjami telewizyjnymi i chcą rozwinąć działalność w internecie". Robert Górski szczególnie liczy na rozmowy z jedną ze stacji. Ujawnił, o kogo chodzi?

Robert Górski wyjaśnił, z jaką stacją chciałby nawiązać współpracę. Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

O sporze, jaki powstał na linii Polsatu z artystami kabaretowymi pisaliśmy jeszcze w listopadzie. Początkowo stacja zawiesiła emisję "Kabaretu na żywo" w dniu wyborów, argumentując to chęcią uniknięcia wykorzystania programu w politycznych sporach.

W czwartek 9 listopada zrealizowano ostatni odcinek "Kabaretu na żywo". Potem artyści pożegnali się z widzami.

"Dziękujemy reżyserowi Konradowi Smudze, dziękujemy pani Ninie Terentiew, która zawsze była nam przychylna i póki miała wpływ na politykę stacji, nigdy nie działa nam się krzywda" – chwalili byłą dyrektor programową, niejako nawiązując do istotnej zmiany kadrowej.

"Przedtem byłem zły, teraz właściwie mam to w nosie. Przechodzę różne takie fazy, potem pewnie będę się z tego chyba śmiał, a może nawet już to robię. To nic, trudno, odpoczniemy sobie i tak mieliśmy zrobić sobie przerwę, więc właściwie jest to nam na rękę. Tylko ludzi mi szkoda, bo mieliśmy naprawdę fajne rzeczy, a oni tego nie zobaczą" – przyznał później lider Kabaretu Moralnego Niepokoju w wywiadzie dla wywiadu dla portalu Jastrząb Post.

Teraz Górski postanowił zdementować plotki, jakoby kabareciarze mieli zrezygnować z występowania w telewizji.

W przestrzeni medialnej, głównie w mediach społecznościowych i na portalach informacyjnych, pojawia się dużo nieprawdziwych wiadomości, np. takich, że kabarety po konflikcie z Polsatem nie wracają do telewizji, ale przechodzą do stacji WP. Te newsy były wielokrotnie ilustrowane moimi zdjęciami i wprost sugerowały, że ja i koledzy z programu »Młodzi i Moralni« mają wystąpić w jakimś programie kabaretowym emitowanym przez telewizję WP. To nieprawda – ani ja, ani mój kabaret nie mamy z tym programem nic wspólnego. Nie przewiduję też w najbliższej przyszłości takiej współpracy. Robert Górski Artysta kabaretowy udzielił wypowiedzi Wirtualnym Mediom.

Jednocześnie Górski przyznał, że kabareciarze zobaczą, jakie zmiany pojawią się w telewizji publicznej.

– TVP wydaje się najbardziej dla nas naturalnym środowiskiem, nie przerywanym reklamami, w którym w trakcie programu nie będziemy mieć na czole samochodu do wylosowania – skwitował Górski w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Satyryk zauważa też, że to właśnie od telewizji publicznej wszystko się zaczęło.

"To w tym medium pojawiliśmy się po raz pierwszy, zresztą dzięki Ninie Terentiew, szefowej Dwójki. Jak najbardziej bym się tam widział razem z kolegami, ale zobaczymy, co się wydarzy, czy TVP będzie miała pieniądze w przyszłym roku, czy będzie walczyć sama ze sobą o zreformowanie się" – dodał Górski, podkreślając, że będą się przyglądać rozwojowi sytuacji.

Czytaj także: https://natemat.pl/525469,robert-gorski-udostepnil-kolejne-sluchowisko-skecz-o-dudzie-i-morawieckim