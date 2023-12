TVN wyprzedzi konkurencję? Organizują koncert w nietypowym terminie

Jak ustalił portal Wirtualne Media, dzień przed 31 grudnia TVN ma wyemitowań koncert przedsylwestrowy, który poprowadzą Marcin Prokop i Wojtek Łozowski z Afromental. Na scenie pojawią się muzycy zarówno młodego, jak i starego pokolenia.

Koncert przedsylwestrowy w TVN

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku wyścig o to, kto pierwszy zorganizuje sylwestra, wygra telewizja TVN. Wirtualne Media podają, że 30 grudnia na antenie stacji zostanie puszczony koncert "Nie idziemy na sylwestra", którego gospodarzami będą dziennikarz Marcin Prokop i muzyk Wojtek Łozowski.

– Ten niecodzienny pomysł to alternatywna propozycja dla tych, którzy w oczekiwaniu na Nowy Rok, chcą pobawić się nieco wcześniej, bo w sobotni wieczór – przekazali serwisowi informacyjnemu organizatorzy imprezy, której format ma przypominać wieczorną domówkę.

Kogo zobaczymy na scenie podczas przedsylwestrowego koncertu? Zgodnie z zapowiedziami repertuar będzie łączył w sobie twórczość zarówno młodszych, jak i starszych artystów. Widzowie usłyszą m.in. Natalię Szroeder, IGO, Mery Spolsky i Króla, a także Małgorzatę Ostrowską, Alicję Majewską oraz Grubsona.

Występy piosenkarzy zostaną wyemitowane przez TVN w sobotę (30 grudnia) o godz. 20.

Co z imprezami sylwestrowymi w TVP i Polsacie?

Jak pisaliśmy w listopadzie, prawie do ostatniej chwili nie było wiadomo, jakie losy czekają doroczną imprezę TVP. Jak już mogliśmy się dowiedzieć, "Sylwester Marzeń" zostanie zorganizowany na Równi Krupowej w Zakopanem.

"W tym roku do samego końca losy Sylwestra w Zakopanem stały pod znakiem zapytania. Nie było pewne miejsce, jak również gwiazdy. Od dłuższego czasu podpisaną umowę miała jedynie Maryla Rodowicz. Dopiero w ciągu ostatnich kilku dni udało się sfinalizować rozmowy z Edytą Górniak, która wystąpi na Sylwestrze z synem Allanem, podobnie jak rok wcześniej. Na ten moment zakontraktowany jest jeszcze Zenek Martyniuk i Viki Gabor. Stacja prowadzi też już końcowe rozmowy z Justyną Steczkowską" – informował pod koniec listopada Pudelek.

Według doniesień Pudelka Edyta Górniak i Maryla Rodowicz mają otrzymać za swoje występy pokaźną sumę pieniędzy. Autorka "To nie ja" i legenda sylwestra mają zgarnąć za imprezę 100 tys. złotych. "TVP bardzo zależało, żeby (red. - Rodowicz) nie poszła do Polsatu, więc byli gotowi słono za to zapłacić – czytamy.

Dodajmy, że Polsat organizuje w Chorowie koncert o nazwie "Sylwestrowa Noc Przebojów". Na Stadionie Śląskim wystąpią m.in. Doda, Smolasty, Feel, Enej, Golec uOrkiestra, Kayah, Lady Pank, Majka Jeżowska i Boys.

