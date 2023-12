Warren Beatty zgwałcił 15-latkę? Jest decyzja sądu w sprawie 86-letniego laureata Oscara

W ubiegłym roku hollywoodzki gwiazdor Warren Beatty stał się bohaterem nagłówków, gdy Kristina Charlotte Hirsch oskarżyła go o gwałt. Wówczas 35-letni aktor miał wykorzystać ją w 1973 roku, gdy miała zaledwie 15 lat. Sąd w Los Angeles właśnie podjął decyzję: procesu nie będzie.

Kristina Charlotte Hirsch złożyła pozew w sądzie w Los Angeles w listopadzie ubiegłego roku. W pozwie nie wymieniła Warrena Beatty'ego z nazwiska, ale wskazuje, że oskarżony był nominowany do Oscara za rolę Clyde'a w filmie "Bonnie i Clyde" z 1967 roku, co jest wyraźnym odniesieniem do Beatty'ego.

Hirsch twierdziła, że spotkała Beatty'ego na planie filmowym, a aktor skierował na nią "nadmierną uwagę", skomentował jej wygląd i dał jej swój numer telefonu. Według kobiety Warren Beatty dzwonił do niej wielokrotnie w 1973 roku, zapraszał do hotelu, w którym mieszkał i zabierał ją na przejażdżki swoim samochodem.

W pozwie czytamy również, że Beatty oferował jej pomoc w odrabianiu prac domowych i kilka razy komentował jej debiut seksualny. Kristina Charlotte Hirsch miała wtedy 15 lat, a gwiazdor około 35.

Jak twierdzi pozew, oskarżony "wykorzystywał swoją pozycję i status osoby dorosłej oraz hollywoodzkiej gwiazdy filmowej, aby wielokrotnie wymusić kontakt seksualny z Powódką, w tym seks oralny, seks symulowany i wreszcie przymusowy stosunek seksualny z nieletnim dzieckiem".

Hirsch miała być "początkowo zachwycona" uwagą Beatty'ego i wierzyła, że jest w romantycznym związku z aktorem. W pozwie kobieta domagała się rekompensaty za stres psychiczny i emocjonalny. Twierdziła, że z powodu wykorzystywania seksualnego miała później trudności w kontaktach z ludźmi na pozycji władzy, a także "problemy z zaufaniem i kontrolą".

Sąd odrzucił pozew Kristiny Charlotte Hirsch. Warren Beatty oczyszczony z zarzutów gwałtu z 15-latką

Jest już decyzja sądu w sprawie Beatty'ego i Hirsch. Jak informuje "The Guardian", sędzia z Beverly Hills Edward B Moreton Jr oddalił pozew w trybie, który uniemożliwia jego ponowne złożenie. Oznacza to, że Warren Beatty jest oczyszczony z zarzutów i nie będzie procesu.

Hirsch początkowo była reprezentowana przez Michaela Recka i Michaela Finnegana z kancelarii prawniczej Jeff Anderson & Associates, ale ci wycofali się ze sprawy w sierpniu. Kobieta nie znalazła nowego przedstawiciela i reprezentowała się sama. Nie złożyła jednak potrzebnych dokumentów, a Beatty nie został oficjalnie poinformowany o skardze. Sam aktor nie skomentował sprawy.

Dodajmy, że Hirsch złożyła pozew na podstawie kalifornijskiego prawa z 2019 r., które otworzyło trzyletnie okno dla oskarżeń dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci, które w przeciwnym razie zostałyby przedawnione. Okno to wygasa 1 stycznia 2023 roku.

Kim jest Warren Beatty?

Warren Beatty to amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent oraz uznane nazwisko w Hollywood. Jego kariera trwa już ponad 60 lat.

Beatty zadebiutował w 1961 roku w melodramacie "Wiosenna bujność traw", za który zdobył Złoty Glob. Stał się gwiazdą dzięki tytułowej roli gangstera Clyde'a w słynnym gangsterskim dramacie "Bonnie i Clyde" z 1967 roku, za który otrzymał dwie nominacje do Oscara: za pierwszoplanową rolę męską oraz za najlepszy film (Beatty był jego producentem).

W 1978 roku wyreżyserował swój pierwszy film, komedię "Niebiosa mogą zaczekać", za który został czterokrotnie nominowany do Oscara: za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i rolę pierwszoplanową. Swoją pierwszą i jedyną oscarową statuetkę (spośród łącznie aż 13 nominacji) zdobył w 1982 roku za reżyserię wojennego melodramatu "Czerwoni". Słynne tytuły w jego filmografii to również: "Szampon", "Bugsy", "Senator Bulworth" i "Dick Tracy".

W 2017 roku Beatty był w centrum największej pomyłki w historii Oscarów. To on i jego koleżanka z planu "Bonnie i Clyde'a", Faye Dunaway, wręczali Oscara dla najlepszego filmu i przez pomyłkę otrzymali złą kopertę (z laureatką Oscara dla najlepszej aktorki Emmą Stone za "La La Land"). Dunaway odczytała nazwę "La La Land", twórcy i aktorzy triumfowali na scenie, po czym ogłoszono, że... laureatem jest jednak film "Moonlight".

Dziś Warren Beatty ma 86 lat. Ostatni raz zagrał w 2016 roku w wyreżyserowanym przez siebie komediodramacie "Zasady nie obowiązują" z Lily Collins. Wcielił się w słynnego miliardera Howarda Hughesa. Prywatnie jego żoną od 1992 roku jest aktorka Annette Bening ("American Beauty", "Wszystko w porządku"). Mają razem czworo dzieci. Siostrą Beatty'ego jest wielokrotnie nagradzana (w tym Oscarem) gwiazda filmowa Shirley MacLaine.

