Jak powstawały pomysły na "1670"? Twórcy serialu zdradzają inspiracje

"Tak sobie wymyślaliśmy" – napisał w mediach społecznościowych Maciej Buchwald, jeden z reżyserów hitowego serialu od Netflix "1670", udostępniając wpis Nilsa Croné, operatora filmowego. Fani produkcji mogą zobaczyć obrazy i zdjęcia, które inspirowały twórców przy kręceniu poszczególnych scen.

Serial "1670" podbił serca widzów. Fot. Netflix

"Szlachcic Jan Paweł Adamczewski chce być najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski, wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Brzmi dobrze? I jest dobrze! '1670', serial komediowy Netfliksa o sarmatach i chłopach, jest nie tylko naprawdę zabawny (chociaż momentami sucharski), ale to wyśmienita satyra współczesnego świata i... pracy w korporacjach, która nie bierze jeńców" – tak o serialu pisała w swojej recenzji Ola Gersz, autorka naTemat, dając mu ocenę 4/5 gwiazdek.

Już sam zwiastun potrafi rozbawić.

– Jesteś swój chłop – mówi Jan (Bartłomiej Topa), głowa szlacheckiej rodziny do swojego poddanego, następnie odwraca się do kamery i dodaje. – Tak się tylko mówi, jesteś mój chłop. To mój chłop.

W przerysowanym portrecie polskiej szlachty zobaczymy: Bartłomieja Topę, Katarzynę Herman, Martynę Byczkowską, Michała Balickiego i Michała Sikorskiego.

W serialu występują również wcielający się w chłopa Macieja Kirył Pietruczuk oraz Dobromir Dymecki (chwilowo pozbawiony ziemi, czystej krwi szlachcic w szóstym pokoleniu, Bogdan).

Za scenariusz odpowiada Jakub Rużyłło ("The Office PL", a także "Sexify 2" i "Kryptonim Polska"). Reżyserami są Maciej Buchwald i Kordian Kądziela.

Teraz natomiast Nils Croné, operator filmowy, który odpowiadał za zdjęcia "1670" udostępnił na swoich mediach społecznościowych obrazy i tropy kulturowe, które były inspiracją dla poszczególnych scen.

Na ich bazie tworzono też wizualną charakterystykę bohaterów.

Wśród osób, które już udostępniły ten post, jest też Maciej Buchwald, jeden z reżyserów.

W udostępnionych obrazach można znaleźć m.in. "Ostatnią Wieczerzę" autorstwa Leonarda da Vinci oraz... kadr z filmu "Sin City: Miasto grzechu" Franka Millera i Roberta Rodrigueza.

