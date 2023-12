Janusz Tracz z "Plebanii" to wcielenie zła. Nie zgadniecie, jaki naprawdę jest aktor, który go gra

Janusz Tracz to jedna z bardziej charakterystycznych postaci w serialu "Plebania", która od samego początku budziła skrajne emocje. Jego wyrachowanie wobec innych sprawiło, że widzowie zaczęli postrzegać go jak wcielenie zła. Dariusz Kowalski jest aktorem, który perfekcyjnie odegrał tę rolę. W życiu prywatnym jest... osobą bardzo religijną.

Janusz Tracz to jedna z bardziej charakterystycznych postaci w serialu "Plebania". Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

"Bezwzględny gangster i biznesmen określany jest najczarniejszym charakterem w polskiej telewizji. (...) To postać, która nie szanuje osób starszych i nie toleruje kościoła. Nie zawaha się nawet pobić księdza, a o duchownym wyraził się w odcinku 1716, że "Dobry klecha to martwy klecha" – tak postać Janusza Tracza scharakteryzował "Telemagazyn" w 2016 roku.

Znam osobiście osoby, które nie widziały ani jednego odcinka serialu "Plebania", ale doskonale kojarzą wycięte fragmenty scen, w których pojawił się Janusz Tracz.

W sieci nie brakuje filmików, gdzie to właśnie ta postać jest w centrum uwagi. "Janusz Tracz - Historia Memów", "Alfabet z Januszem Traczem", czy "Janusz Tracz zabiera swoją matkę na cmentarz, by pokazać jej coś bardzo ważnego" – to tylko niektóre z tych materiałów (tak na marginesie Tracz pokazał matce jej własny nagrobek i powiedział, że to jej miejsce, bo dla niego umarła dawno temu).

"W tym serialu najważniejsze jest to, że nie mamy wątpliwości, kto jest dobry, a kto zły. Zło jest nazwane, pokazane, uosabia je ta postać. I wiadomo, czym grozi zadawanie się z kimś takim – stwierdził w rozmowie z tygodnikiem "Niedziela" Dariusz Kowalski, aktor telewizyjny i teatralny, który wcielił się w postać Tracza.

To nie przypadek, że anagramem nazwiska "Tracz", jest... Czart. Jak jednak informuje serwis Plejada.pl, w prawdziwym życiu Dariusz Kowalski reżyseruje patriotyczne widowiska. Ponadto "uczestniczy w rekolekcjach, pielgrzymuje z maturzystami na Jasną Górę, ewangelizuje na ulicach polskich miast".

"Nie jest tajemnicą, że Dariusz Kowalski – w odróżnieniu od swojego bohatera w serialu 'Plebania' – jest bardzo religijny. Od lat gości na łamach wielu katolickich magazynów i występuje w programach o tematyce religijnej" – czytamy w tekście Plejady.

W 2021 roku był scenarzystą i reżyserem patriotycznego spektaklu ""Nieustraszony Rotmistrz Pilecki", gdzie też wystąpił razem z m.in. Marcinem Kwaśnym, Mariką i Natalią Kawalec.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ostatnie odcinek "Plebanii" wyemitowano 27 stycznia 2012 roku. Nie zmienia to faktu, że cudownie byłoby zobaczyć oddzielną produkcję poświęconą tej postaci.

