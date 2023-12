Zainspiruj się: minimalistyczne prezenty, które pokocha każdy fan japońskiego designu

Jaki prezent wybrać dla kogoś, kto bardziej od świątecznego nadmiaru zdecydowanie woli spokojny umiar? Warto zainspirować się pomysłami z kraju kwitnącej wiśni.

Fot. 123rf.com / bbtreesubmission

Święta to czas, gdy pozwalamy sobie na więcej… wszystkiego. Nasze domy zmieniają się w sklepy z gwiazdkowymi dekoracjami. Nasze kuchnie pachną ciasteczkami, cytrusami i wszelkimi możliwymi przyprawami korzennymi. Nasze playlisty stają się cudownie eklektycznymi miksami góralskich przyśpiewek, kolęd i remiksów “tych” hitów, które zaczynają prześladować nas już w listopadzie. Generalnie: jest tłoczno, błyszcząco i szeleszcząco.

Czy wszystkim to odpowiada? Niekoniecznie. Dlatego jeśli wśród waszych bliskich jest ktoś, kto ceni minimalizm, harmonię i spokój, być może ucieszy się z podarunku inspirowanego kulturą i designem made in Japan.

Warto pamiętać, że japońskie święta różnią się zdecydowanie od polskich. Odsetek chrześcijan w tym kraju wynosi około 1 procenta, co sprawia, że celebracje mają charakter bardziej umowny i dość osobliwy, co obrazuje na przykład powszechnie znana już chyba miłość Japończyków do konsumowanych w święta kurczaków z KFC.

Jeśli chodzi o prezenty, w Japonii sztuka ich wręczania jest praktykowana przez cały rok. Upominek można dostać bez okazji - jako dowód wdzięczności, choć oczywiście tych “okazyjnych” - urodzinowych czy świątecznych właśnie również się nie pomija.

Czym najchętniej obdarowują się Japończycy? Okazuje się, że na liście podarków królują rzeczy dość praktyczne: np. kosmetyki czy sprzęty kuchenne. Nie może obejść się też bez słodkości, ale z reguły tradycyjnych i charakterystycznych dla miejsca zamieszkania.

Podążanie japońskim tropem prezentowym może więc okazać się łatwiejsze niż się wydaje. Poniżej znajdziecie kilka naszych propozycji.

Opakowanie (bo często jest ważniejsze niż to, co jest w środku

Japończycy podchodzą bardzo poważnie do pakowania prezentów - daleko poważniej niż my, którzy po prostu wrzucają podarek do ozdobnej torby. W Japonii papierowa torebka to niezbędne minimum, które raczej nie zyska poklasku. Opakowanie ma dużą wartość symboliczną: pokazuje, że darczyńca był gotowy włożyć w przygotowanie prezentu wysiłek, tym samym okazując szacunek obdarowanemu.

Bardzo popularną formą pakowania prezentu jest tzw. “furoshiki”, czyli rodzaj materiałowej chusty, w którą owija się podarunek. W zasadzie jest to też prezent sam w sobie: można go wykorzystać ponownie, jako opakowanie na prezent dla kogoś innego, ale też wykorzystywać na co dzień, wiążąc w taki sposób, by powstała na przykład torba na zakupy.

Drzewko bonsai (początek nowej pasji?)

Zakup specyficznego, karłowatego drzewka nie stanowi już problemu: mają je w ofercie zarówno wielkie sieci handlowe, jak i mniejsze, artystyczne kwiaciarnie. Trzeba jednak pamiętać, że bonsai wymaga regularnej pielęgnacji - tylko gdy jest dobrze zaopiekowane, zachowuje swój charakterystyczny, miniaturowy kształt. Jeśli więc chcecie sprezentować komuś typowo japońskie drzewko, dobrym pomysłem jest też dorzucenie do paczki poradnika dotyczącego pielęgnacji tego typu roślin. Korzyści będą nie tylko estetyczne: przycinanie gałązek to niezwykle satysfakcjonujące i wyciszające zajęcie.

Innowacyjny podgrzewacz tytoniu (tylko dla palaczy)

Pomimo apeli ze strony służb zdrowia, wychodzenie na “dymka” wciąż ma w Japonii spory ładunek kulturowy. Nic więc dziwnego, że pojawia się coraz więcej rozwiązań alternatywnych dla tradycyjnych papierosów. Jednym z nich jest Ploom X - dostępny również w Polsce innowacyjny podgrzewacz tytoniu. Innowacyjny technologicznie, bo grzałka urządzenia podgrzewa wkład tytoniowy od zewnątrz, ale i estetycznie - minimalistyczny design zdecydowanie wpisuje się w japońską estetykę.

Zestaw do sushi (dla początkujących i zaawansowanych)

Skoro o pasjach mowa, to zainteresowanie japońską kuchnią można chyba zaliczyć do tych najpowszechniejszych. Sushi z potrawy, do której podchodziło się nieco niepewnie, na przestrzeni kilku ostatnich dekad zawojowało świat (i nasze kubki smakowe). I oczywiście, odwiedzanie autentycznych restauracji z japońskim jedzeniem to ogromna frajda, ale nie da się ukryć, że sporo satysfakcji daje również samodzielne przygotowanie ryżu i ryby w domu. Potrzeba tylko odpowiednich kuchennych utensyliów - idealna prezentowa inspiracja!

Coś słodkiego (i zaskakującego)

Nie od dziś wiadomo, że japońskie słodkości potrafią być specyficzne. Na pewno słyszeliście o kulkach mochi, czyli ciasteczkach ryżowych z przeróżnymi (i przedziwnymi) nadzieniami, czy popularnych batonikach o smaku matchy, wasabi czy sosu sojowego. Degustacja tego typu przysmaków może być świetną odskocznią od typowo świątecznych, tradycyjnych celebracji.