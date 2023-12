Nowe władze Polskiego Radia z jasnym apelem. "Zakończenie takich praktyk"

Paweł Majcher zaapelował do dziennikarzy Polskiego Radia MIECZYSLAW WLODARSKI/REPORTER

Paweł Majcher to były prezes Radia Wrocław i były wiceprezes Polskiego Radia. Władzę nad zarządem spółki objął w środę, 20 grudnia niedługo po odwołaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotychczasowych prezesów zarządów TVP, PR i PAP.

Serwis dorzeczy.pl dotarł do e-maila, jaki Majcher, wraz z wiceprezesem Juliuszem Kaszyńskim wysłali do dziennikarzy i pracowników Polskiego Radia.

Szanowni Państwo, decyzją Rady Nadzorczej od dziś kierujemy Polskim Radiem. Przyszliśmy tu odbudowywać i wzmacniać. Jesteśmy radiowcami. Znamy realia panujące w firmie i mamy świadomość, że wciąż pracuje tu wielu fachowców. Chcemy skorzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia. Wiemy też, co działo się w Radiu w ostatnich latach. Zarówno Wy, ja i my mamy świadomość, że było to efektem politycznych decyzji i stało w dalekiej sprzeczności z zasadami obiektywnego dziennikarstwa. Naszym celem jest zakończenie takich praktyk. Chcemy by Polskie Radio znów było wzorem dziennikarskiego profesjonalizmu i obiektywizmu. Zapraszamy do współpracy.

Paweł Majcher i Juliusz Kaszyński

Treść wiadomości nowego zarządu PR opublikowana przez dorzeczy.pl