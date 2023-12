W e wsi Wójty w środę 20 grudnia rano doszło do wypadku z udziałem kolumny wojskowej przewożącej czołg. Zderzyła się z dwoma samochodami osobowymi. Na miejsce od razu wezwani zostali strażacy oraz pogotowie. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala.





Wypadek z udziałem kolumny wojskowej przewożącej czołg. Dwóch żołnierzy jest w szpitalu

Agnieszka Miastowska

