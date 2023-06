Nowe fakty ws. wypadku kolumny rządowej na Podlasiu. Policja wyjaśnia, co się dokładnie stało

Alan Wysocki

W Sokołach na Podlasiu doszło do wypadku kolumny rządowej. Policja wydała oficjalny komunikat, w którym wyjaśniła, co dokładnie się stało. Ujawniono także, że jeden z funkcjonariuszy trafił do szpitala z połamaną miednicą i żebrami.