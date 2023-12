Świąteczny prezent idealny nie istnieje? Nic bardziej mylnego! Będzie nim z pewnością książka „DOBRO” autorstwa Danuty Nierady i Renaty Carenzo, która w lekkim tonie i z pewną dozą autoironii mówi o tym, jak fajnie być Polką i Polakiem. Przepięknie wydana, stworzona przy współpracy z najlepszymi grafikami i fotografami pokazuje nasz świat w wyjątkowej oprawie, którą cechuje obfitość - zarówno w podejściu do estetyki jak i podejściu do życia. Bo żyć po polsku, to czerpać ze świata pełnymi garściami!





Podziel się dobrem! Czyli… książka „dobro” - idealny prezent pod choinkę

Artykuł PR-owy PLATINIUM CAST

Świąteczny prezent idealny nie istnieje? Nic bardziej mylnego! Będzie nim z pewnością książka „DOBRO” autorstwa Danuty Nierady i Renaty Carenzo, która w lekkim tonie i z pewną dozą autoironii mówi o tym, jak fajnie być Polką i Polakiem. Przepięknie wydana, stworzona przy współpracy z najlepszymi grafikami i fotografami pokazuje nasz świat w wyjątkowej oprawie, którą cechuje obfitość - zarówno w podejściu do estetyki jak i podejściu do życia. Bo żyć po polsku, to czerpać ze świata pełnymi garściami!