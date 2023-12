Silne wichury to tylko początek świątecznego Armagedonu w pogodzie. IMGW wydał alerty

Jak wynika z prognoz, kwestia tego czy święta będą białe, jest teraz naszym najmniejszym zmartwieniem. W pogodzie wystąpią bowiem naprawdę ekstremalne zjawiska. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wielu regionów.

Pogoda na koniec grudnia to Armagedon. Ostrzeżenia IMGW Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News

Pogoda – IMGW wydało ostrzeżenia

Chociaż Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia pogodowe wydał na dzień 22 grudnia, to już dzisiejszej nocy pogoda dała nam się we znaki. W województwie zachodniopomorskim strażacy interweniowali już ok. 90 razy, a w Ustce prędkość wiatru w porywach sięgnęła 101 km/h.

Strażacy najczęściej interweniowali przy usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi, które blokowały drogi. Takie interwencje zdarzyły się m.in. w Szczecinie, Stargardzie, Pyrzycach. W Gryfinie na ul. Pomorskiej połamane drzewo spadło na dwa samochody osobowe. Służby pomogły też wypompowywać wodę z zalanych posesji.

Co czeka nas w ciągu dnia? Przede wszystkim warto śledzić alerty IMGW. Instytut wydał alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla dziewięciu województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

lubuskiego,

warmińsko mazurskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

dolnośląskiego,

łódzkiego.

Spadnie też śnieg

22 grudnia jest pierwszym dniem astronomicznej zimy i trzeba przyznać, że powitał nas z przytupem. Intensywnych opadów śniegu mogą spodziewać się mieszkańcy województwa pomorskiego. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 10 cm.

Poza tym IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia dla obszarów:

bytowskiego,

chojnickiego,

człuchowskiego,

Gdańska,

gdańskiego,

Gdyni,

kartuskiego,

kościerskiego,

Sopotu.

Prognoza obowiązuje od godz. 12:00 do godz. 22:00 dnia 22 grudnia. Jak podaje Instytut, prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi 80 proc. Drugi stopień ostrzeżenia dotyczy silnego wiatru, który może osiągać prędkość do 65 km/h, a w porywach nawet do 115 km/h. Dotyczy on powiatów:

lęborskiego,

puckiego,

Słupska,

słupskiego,

wejherowskiego.

Te alerty zaczęły obowiązywać od godz. 19:00 dnia 21 grudnia, a skończą się o godz. 19:00 dnia 22. grudnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska wynosi aż 85 proc.

Poza tym deszcz i śnieg pojawi się w województwie zachodniopomorskim i podkarpackim. Wichury w małopolskim i świętokrzyskim. W województwie lubelskim silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, spodziewany jest już od 14:00 do 22:00 dnia 22 grudnia 2023. W Małopolsce mieszkańcy powinni spodziewać się silnego wiatru od południa 22 grudnia, począwszy od godz. 12:00 aż do godz. 21:00. Silnie wiać będzie szczególnie w Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie.

Oprócz silnego wiatru, w województwie podkarpackim przewiduje się również intensywne opady śniegu, szczególnie w rejonach górskich. Silny wiatr dotrze również województwa świętokrzyskiego, gdzie od południa 22 grudnia do wieczora tego samego dnia mieszkańcy powinni spodziewać się wiatru, który może osiągnąć do 80 km/h.

