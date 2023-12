Wiosenna aura, jaką uraczyła nas pogoda na początku tygodnia ma się niebawem się zdecydowanie zmienić. Według synoptyków, poza ochłodzeniem czekają nas także liczne opady deszczu i śniegu.

Pogoda w najbliższych dniach ma się diametralnie zmienić Fot. Marek Kowalczyk/REPORTER

Według informacji podanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę, 20 grudnia br. od rana czeka nas drastyczna zmiana pogody. W rejonie od Śląska i zachodniej Małopolski po Mazury i Podlasie będzie pochmurno z opadami deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich również śniegu.

Pogoda drastycznie się zmieni. Spadnie temperatura, zaczną się opady

W ciągu dnia wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni. Na przeważającym obszarze kraju porywy wiatru będą dochodzić do 65 km/h, na Podkarpaciu do 70 km/h, nad morzem do 75 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru osiągną do 90 km/h, na szczytach Sudetów do 130 km/h.

Najcieplej będzie na Nizinie Śląskiej, do 7 stopni Celsjusza. W głębi kraju termometry pokażą 3-6 stopni, a na Pogórzu Karpackim tylko 0-2. Jeszcze chłodniej zrobi się w nocy. Synoptycy spodziewają się od 0 do 3 stopni w większości rejonów kraju. Na obszarach podgórskich temperatura spadnie do ok. -3. Gdzieniegdzie pojawią się oblodzenia.

W nocy ze środy na czwartek czekają nas spore zachmurzenia z sporadycznymi przejaśnieniami, a na południowym wschodzie rozpogodzenia. Możemy się też spodziewać przelotnych opadów. W drugiej połowie nocy zachód Polski nawiedzi kolejny front atmosferyczny, który przyniesie silniejsze opady.

Jaka będzie pogoda na święta Bożego Narodzenia?

W minioną niedzielę, 17 grudnia Tomasz Wasilewski przygotował dla TVN Meteo długoterminową prognozę pogody na 16 dni. Według prognoz do Europy wdziera się silny strumień ciepłego powietrza, który sprawi, że Polska może zapomnieć o zimowej pogodzie tak długo, jak nie zmieni się układ ciśnienia nad starym kontynentem.

Pogoda na Boże Narodzenie i Nowy Rok nie będzie zatem taka, jaką wielu by sobie życzyło. TVN Meteo zapowiada, że na Wigilię odnotujemy jesienne temperatury. Termometry pokażą od 1 do 9 stopni Celsjusza.

W kolejne dni świąt możemy spodziewać się od 0 do 4 stopni na plusie. Lekki mróz wystąpi jedynie nocami. Po świętach jednak znów zapowiada się ocieplenie. Temperatury wyniosą od 6 do 7 stopni Celsjusza. Taka pogoda będzie utrzymywać się do Sylwestra i początku stycznia 2024 roku.

