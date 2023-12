Wiadomo, kto pokieruje polską policją. Obowiązki przejmie jeszcze przed świętami

Obowiązki Komendanta Głównego Policji ma przejąć Marek Boroń. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, wczesnym popołudniem zaplanowano jego wprowadzenie do komendy. Marek Boroń to doświadczony policjant z przeszłością w Centralnym Biurze Śledczym.

Wiadomo, kto pokieruje polską policją. Kim jest Marek Boroń? Fot. Stanislaw Bielski/REPORTER

Znamy nowego komendanta głównego policji

Marek Boroń, który teraz jest zastępcą dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, wkrótce zostanie głównym kierującym polską policją.

Jak informuje RMF FM, inspektor Boroń nie będzie powołany na szefa największej służby mundurowej, a jedynie będzie pełnił obowiązki jako zastępca komendanta. Oznaczać to może, że w MSWiA wciąż trwa poszukiwanie kandydata na komendanta głównego i dziś zapada tymczasowa decyzja.

Wszyscy mają być zdziwieni tym wyborem, ponieważ nazwisko Boroń nie pojawiło się "na giełdzie" kandydatów do stanowiska komendanta głównego policji. Decyzję tę podjął minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Minister zapowiedział, że jeszcze w piątek podpisze postanowienie o powierzeniu obowiązków szefa policji nowej osobie.

Marek Boroń na stanowisku tymczasowo

Marek Boroń, który zastąpi tymczasowo Jarosława Szymczyka, ostatnie lata spędził, pracując jako wiceszef biura wywiadu i informacji kryminalnych w Komendzie Głównej Policji. W przeszłości także był wiceszefem Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak podaje TVN24, w CBŚ współtworzył wydział operacji pościgowych, brał udział w wyjaśnianiu tak zwanej "afery podsłuchowej", która w 2014 roku wstrząsnęła polską polityką.

To w efekcie pracy tych policjantów udało się wtedy zatrzymać jednego z kelnerów, którzy w restauracji Sowa i Przyjaciele nagrali niemal całą ówczesną elitę polityczno-gospodarczą kraju. Ile zarobi Boroń? Wysokość pensji komendanta głównego policji można oszacować na podstawie oświadczenia majątkowego. Jarosław Szymczyk w 2022 r. zarobił na swoim stanowisku 399 tys. 647 zł 20 gr. Oznacza to ok. 30 tys. 740 zł miesięcznej pensji brutto, z uwzględnieniem trzynastki. W rocznym zestawieniu mogą znajdować się jednak również nagrody czy premie, nie oznacza to więc, że nowy szef policji będzie mógł cieszyć się równie wysoką kwotą.

Przypomnijmy, że poprzedni komendant główny policji Jarosław Szymczyk swoją służbę zakończył 7 grudnia. Stało się to dzień po tym, jak na jaw wyszły nowe informacje na temat niesławnego wystrzału granatnika w biurze szefa policji. Okazało się wówczas, że w gabinecie były nie dwa, a trzy granatniki, a także butelki alkoholu. Szymczyk wyjaśniał, że granatniki oraz alkohol były "pamiątkami", które dostał podczas wizyty w Ukrainie.