23 grudnia, dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia ekipa "Dzień dobry TVN" przygotowała dla swoich widzów coś specjalnego. Oprócz tego, że na ekranach widzowie mogli zobaczyć wszystkich prowadzących, to w dodatku zaśpiewali oni dla nich świąteczną piosenkę. Wspomniano w niej nawet o... Adamie Glapińskim.

W "Dzień dobry TVN" zaśpiewali piosenkę świąteczną, w której znalazł się nawet Glapiński. Fot. tvn

W najnowszym wydaniu "Dzień dobry TVN" można było poczuć magię świąt. Oprócz dekoracji i świątecznych życzeń cały komplet prowadzących wykonał dla widzów piosenkę. Nie był to jednak zwykły, bożonarodzeniowy kawałek. Tekst został ułożony z życzeń od internautów.

Świąteczna piosenka w "Dzień dobry TVN"

Marcin Prokop chwycił więc gitarę i zaczął: – Ten sernik jest tutaj dla was, bo święta są po to, żeby go zjeść. Bo sernik upiekła mała Anastazja, która na oko ma lat sześć.

W tym czasie Krzysztof Skórzyński i Damian Michałowski byli wodzirejami, ale chwilę później przejęli "pałeczkę".

– Ludzie z Gorzowa nie lubią się z ludźmi z Zielonej Góry, a ludzie z Zielonej Góry nie lubią się z ludźmi z Gorzowa. A my ich teraz pogodzimy – wtrącił drugi z wymienionych dziennikarzy.

Po tych słowach rozbrzmiała melodia. W piosence nie pominięto nawet komentarza o Glapińskim:

Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Mam blond włosy, jestem Sylwia z Gorzowa, a z Zielonej Góry ściska Agata, w święta się lubimy, o jedzenie kłócimy, sąsiadów wielbimy. Opłatkiem dzielimy, pieniędzy życzymy, najlepiej w dolarach. Wielkiej premii wam życzymy ten tego, jak w tym tempie jak u prezesa Glapińskiego, Prokop na Dorocie siedzi, cieszą się polskie dzieci, szukają świętego. Gwiazdora dobrego, najlepiej złotego, ale i skromnego Świąteczna piosenka w "Dzień dobry TVN"

Gdy skończyli, reszta prezenterów zaczęła bić brawo. Fanom programu spodobała się ta forma "kolędowania". "Super się ich słucha. Powinni kiedyś nagrać płytę i chyba byliby pierwsi w takim wydaniu" – pojawił się komentarz.

Przypomnijmy, że niedawno do trzech par prowadzących dołączył kobiecy duet. Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara już wcześniej były częścią redakcji "DDTVN", a teraz mają okazję sprawdzić się w nowej roli.