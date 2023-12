Charlie Sheen znów jest w centrum uwagi. Media na całym świecie rozpisują się o tym, że aktor miał zostać zaatakowany w swoim domu w Malibu. Służby zatrzymały sprawczynię napadu. Ma być nią sąsiadka gwiazdora.

Charlie Sheen miał zostać zaatakowany w swoim domu. fot. Face to Face/REPORTER

Charlie Sheen zaatakowany. Sąsiadka miała wtargnąć do jego domu

Do niepokojącego zdarzenia miało dojść w środę (20 grudnia) w willi, w której mieszka Charlie Sheen. Pewna kobieta podeszła do drzwi wejściowych i zapukała. Gdy aktor otworzył, ta miała wtargać do środka i go zaatakować.

Na szczęście aktorowi nie stało się nic poważnego. Kiedy delikwentka opuściła dom, gwiazdor wezwał policję. Los Angeles Times podaje, powołując się na dane od służb, że udało się ustalić, kto za tym stoi. Ma być nią 47-latka, która mieszka na tej samej ulicy, co Sheen.

Funkcjonariusze aresztowali Electrę S. Kobieta usłyszała już zarzut "napaści śmiercionośną bronią, a także włamania do mieszkania". Nie podano jednak dokładnie o jaką broń chodzi.

Na miejsce incydentu przyjechali też ratownicy medyczni. Po zbadaniu aktora uznali, że hospitalizacja nie jest potrzebna. Charlie Sheen miał jedynie rozerwaną koszulkę.

Co było motywem ataku kobiety? Tego na razie nie udało się ustalić służbom. Jednak Sheen przekazał policji, że to nie pierwsze takie zastanawiające zachowanie w jego okolicy. Aktor niedawno miał pobrudzony samochód "jakąś klejącą substancją", a dzień przed atakiem przed jego domem rozrzucono śmieci.

Charlie Sheen. Kariera i kontrowersje

Choć znany aktor ma na swoim koncie wiele kultowych ról i nagród, to jego kontrowersyjne zachowanie przyćmiewa sukcesy. Charlie Sheen jest także reżyserem, scenarzystą, autorem tekstów oraz producentem filmowym.

Największą popularność przyniósł mu udział w takich produkcjach jak "Pluton", "Dwóch i pół", "Straszny film 3" czy "Wall Street". Był trzykrotnie nominowany do Złotego Globu. Zdobył jedną statuetkę za rolę w serialu "Spin City".

Sheen nie cieszy się jednak dobrą sławą. Swego czasu był aresztowany za przemoc domową, dokonał rozboju w pokoju hotelowym, a straty wyceniono na ponad 7 tysięcy dolarów. Ponadto policjanci odkryli, że w łazience przetrzymywał aktorkę filmów pornograficznych.

Głośno zrobiło się też o aktorze w 2015 roku. Wówczas wyjawił, że jest nosicielem wirusa HIV. Jedna z jego kochanek oskarżyła go o to, że nie poinformował jej o chorobie i naraził na zakażenie. Z kolei w 2018 roku pojawiły się doniesienia, że kilka dekad wcześniej, w 1986 roku, podczas nagrań do filmów, Sheen miał dopuścić się gwałtu na 13-letnim Kanadyjczyku.