Do tragicznego zdarzenia na skrzyżowaniu ul. Marywilskiej i ul. Kupieckiej w Warszawie. W incydencie brało udział pięć aut. Nie żyje kierowca fiata, który został zakleszczony w pojeździe. Są utrudnienia w ruchu.

Wielki karambol w Warszawie. Jest ofiara śmiertelna. Fot. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie

Do śmiertelnego karambolu doszło w piątek (23.12) około godz. 12:30 na skrzyżowaniu ulic Marywilskiej i Kupieckiej w Warszawie. Zderzyły się cztery samochody – wśród nich była laweta, przewożąca jeszcze jeden pojazd. Zginął kierowca fiata, ucierpiały też dwie inne osoby.

Śmiertelny karambol w Warszawie

– Na skrzyżowaniu ul. Kupieckiej i Marywilskiej doszło do tragicznego zdarzenia. W wypadku uczestniczyło pięć samochodów. Wśród nich była laweta, która miała na sobie jeden z pojazdów. Na miejscu jest kilka zastępów straży pożarnej – informował na antenie TVN24 reporter Tomasz Zieliński.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z pojazdów został uderzony w tył, po czym wjechał w pozostałe pojazdy jadące w tym samym kierunku. W rozmowie z portalem warszawa.naszemiasto.pl policja przekazała, że kierowcy wszystkich pojazdów byli trzeźwi.

Nie żyje jedna osoba

– Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 12:30. Po przyjeździe na miejsce służb podjęta została próba uwolnienia zakleszczonego kierowcy w samochodzie marki Fiat. Pomimo reanimacji, nie udało się uratować życia mężczyzny. W zdarzeniu ucierpiały jeszcze dwie osoby podróżujące skodą. Jedna została opatrzona na miejscu, druga została przewieziona do szpitala. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi – przekazał portalowi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

– Do wypadku doszło na wysokości adresu u. Marywilska 59. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło z winy kierowcy samochodu marki Citroën. Czy to się potwierdzi, wykaże śledztwo – opisał policjant.

Według reportera TVN strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. W akcji biorą też udział cztery zespoły pogotowia ratunkowego.

Warszawa. Utrudnienia w ruchu

W rejonie karambolu mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. Ulica Marywilska w rejonie ulicy Kupieckiej jest zamknięta w kierunku centrum. Zablokowana jest też droga w kierunku Legionowa, a komunikacja miejska oraz ruch aut osobowych zostały skierowane na objazdy.