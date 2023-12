"Kocham Cię w c**j, odmieniłaś moje życie, dziękuję Ci za wszystko, jesteś niesamowita" – brzmi fragment opisu do zdjęć, jakie raper Bedoes udostępnił na swoim Instagramie. Te same fotografie opublikowała też jego wybranka Roxyxo z dopiskiem: "Oczywiście, że tak!!!". Skąd pomysł na dwa pierścionki?

Zaręczyny pod choinkę! Bedoes wręczył swojej wybrance dwa pierścionki Fot. Instagram/bedoes2115 / _roxyxo

"Pojechałem motocyklem zimą poprosić rodziców Roksany o jej rękę, są dwa pierścionki, jeden Tiffany, drugi rodowy, od mojej Babci, żeby Wasz syn jak się będzie oświadczał naszej córce, nie miał za łatwo" – napisał na swoim Instagramie Borys Przybylski, raper znany jako Bedoes.

Wybranką jego serca jest Roxyxo, czyli tak naprawdę Roksana Kwiatkowska, członkini zarządu wytwórni 2115. Para jest ze sobą od trzech lat.

W październiku zeszłego roku media informowały o tym, że Kwiatkowska została "szefową 2115".

"To, że wytwórnia 2115 w ogóle powstała to w wielkim stopniu zasługa Roksany. W 2115 jest pięciu artystów, wszyscy to mężczyźni, ale bez kobiet nigdy byśmy nie byli na pozycjach, na których się znaleźliśmy. Nie mówcie już o niej stylistka, bo to szefowa wytwórni – @_roxyxo. Kocham Cię i bym Cię znalazł nawet na krańcu świata" – pisał wtedy na Instagramie Bedoes.

O raperze pisaliśmy wcześniej też przy okazji skandalu, jaki wybuchł we wrześniu 2023 roku z udziałem internetowego twórcy i dziennikarza muzycznego Gargamela, który współpracował między innymi z ekipą 2115.

Była partnerka wspomnianego Gargamela oskarżyła go wtedy o grooming, przemoc psychiczną i fizyczną.

Do sprawy odniósł się wtedy sam Bedoes.

– Hej, dostaję wiele pytań pt., co myślę o sytuacji z Gargamelem i czy wiedziałem o tym. Co to jest za pytanie, co myślę o tej sytuacji? Jestem wk****ony, jest mi przykro. Jestem w szoku. Jak mam się czuć? Dowiedziałem się o tym tak jak wszyscy – stwierdził raper, dodając, że z Gargamelem współpracuje od paru miesięcy, spotkali się na wywiady i nie miał pojęcia o tej sytuacji.

