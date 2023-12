Sandra Kubicka i Baron zostaną rodzicami! "Moje największe marzenie właśnie się spełnia"

Sandra Kubicka podzieliła się wspaniałą wiadomością na Instagramie, publikując post, w którym ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Z rozmiaru jej brzuszka wynika, że ona i Baron przez jakiś czas zachowywali tę radosną nowinę w tajemnicy. Para oczekuje narodzin syna.

Sandra Kubicka jest w ciąży. Wraz z Baronem spodziewają się synka Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Sandra Kubicka jest w ciąży. Wraz z Baronem spodziewają się synka

W połowie października 2021 r. modelka i muzyk znany z zespołu Afromental potwierdzili, że są zakochani. Od tego czasu para chętnie razem pokazuje się na branżowych imprezach i opowiada o swojej miłości. Wiele razy pisano o kryzysach w ich związku, ale szybko okazywało się, że były to tylko plotki.

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron niedawno wybrali się na wakacje do słonecznego i gorącego Dubaju. Gitarzysta zespołu Afromental oświadczył się tam swojej ukochanej.

Moment powiedzenia "tak" zdołała uchwycić kamera. Nagranie z klękającym muzykiem trafiło do sieci w niedzielę (17 grudnia). Jako podkład dźwiękowy do krótkiego filmiku użyto popularnej na TikToku piosenki "Until I Found You" Stephena Sancheza.

"I teraz wszystkie osoby, które mówiły, że nie będziecie długo razem, zbierają szczęki z podłogi"; "Gratulacje, ale brzuszek już tu widoczny"; "Piękna jest wasza miłość"; "Coś tak czułam, że niebawem do tego dojdzie" – pisali fani.

Życie Sandry i Barona obfituje w kolejne zmiany i niespodzianki. Kubicka podzieliła się na portalach społecznościowych zdjęciami ze swojej sesji ciążowej, przy okazji wyjawiając, że spełniło się jej największe marzenie. Dodatkowo modelka ujawniła płeć maluszka – para niebawem powita na świecie syna.

"Moje największe marzenie właśnie się spełnia i to dzięki tobie Alek. Czekamy na ciebie synku" – podkreśliła.

Z kolei Baron udostępnił fragment nagrania z programu "The Voice of Poland", w którym można usłyszeć jego rozmowę z Justyną Steczkowską. Piosenkarka stwierdziła, że "takie dziecko prawdziwego Barona, chodzące po tym świecie to coś wspaniałego". "Mały Baruś wjeżdża na teren" – dowiadujemy się z opisu.

W sieci szybko posypała się lawina gratulacji. "Już nie mogę się doczekać Malutkiego Barona. Jestem najszczęśliwszą babcią na świecie" – napisała podekscytowana mama Sandry Kubickiej.

"Odebrało mi mowę! Gratulacje" – podkreśliła Sylwia Bomba. "Ale wspaniale. Gratulacje" – skomentowała nowinę Julia Wieniawa. "Dużo zdrowia dla was" – dodała Maffashion. "Ojaaaaa! Gratulacje! Od miesiąca czułam, że lada chwila się pochwalisz!" – zaznaczyła Agata Rubik.

Sandra nie kryła wzruszenia masą ciepłych słów. "Może to hormony, ale popłakałam się, czytając Wasze komentarze... Tak bardzo mnie znacie i wiecie jak walczyliśmy, jak bardzo tego pragnęłam, ile łez wylałam... Dziękujemy Wam" – napisała na InstaStory.

Przypomnijmy, że Kubicka udzieliła w marcu wywiadu, w którym zdradziła, że przez PCOS (zespół policystycznych jajników) i problemy z płodnością zastanawia się nad zamrożeniem jajeczek.

– Jestem w trakcie podejmowania tej decyzji. Byłam już na pierwszych konsultacjach i lekarz mówi, że to jest bardzo dojrzałe i rozsądne, ale jeszcze gdzieś mam taką iskierkę z tyłu głowy, że może to się wydarzy, że może poczekaj, daj sobie czas do tej trzydziestki. Ale boję się, że jak będę miała 30 lat, to ten mój jajnik znowu umrze i nie wiadomo, co się wydarzy. Mam absolutny mętlik – zwierzyła się w rozmowie z Moniką Jaruzelską.

PCOS - jak wpływa na zajście w ciążę?

Zespół policystycznych jajników może znacząco wpływać na zdolność kobiety do zajścia w ciążę. Jest to stan, w którym nierównowaga hormonalna prowadzi do powstawania małych cyst w jajnikach i może powodować szereg problemów zdrowotnych, w tym zaburzenia owulacji. Oto kilka aspektów, w jaki sposób PCOS wpływa na zajście w ciążę: